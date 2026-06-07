İstanbul Boğazı'nda trafik normale döndü! Gemi geçişleri yeniden başladı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda yelken yarışı nedeniyle çift yönlü olarak durdurulan gemi trafiği yeniden normale döndü. Sabah saatlerinde geçişlere kapatılan Boğaz, organizasyonun tamamlanmasının ardından saat 17.00 itibarıyla gemi trafiğine yeniden açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi.
Gemi trafiğinin saat 17.00'den itibaren yeniden açıldığı kaydedildi.