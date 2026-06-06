Oğlunun tabutundan ayrılamamıştı! Alp Balkan'ın babası da vefat etti
12 Mayıs tarihinde genç yaşta aramızdan ayrılan oyuncu Alp Balkan’ın vefatının üzerinden henüz 24 gün geçmişken, aileden ikinci bir acı haber geldi. Oğlunun vefatıyla sarsılan baba Mustafa Balkan, evlat acısına dayanamayarak hayatını kaybetti.
Sanat dünyasını yasa boğan Alp Balkan'ın vefatının ardından, gözü yaşlı babası Mustafa Balkan'dan da kahreden haber geldi.
Oğlunun cenaze töreninde tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan ve derin bir üzüntü içerisinde olan Mustafa Balkan, oğlunun vefatından sadece 24 gün sonra yaşama veda etti.
EVLAT ACISINA DAYANAMADI
Acı haberi, Film-San Vakfı resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tam 24 gün oldu oyuncu dostumuz Alp Balkan'ı kaybedeli. Maalesef babası Mustafa Amca'yı da kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Oğlunun kaybıyla yıkılan ve evlat acısıyla yüreği dağlanan Mustafa Balkan'ın vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını bir kez daha hüzne boğdu.
Mustafa Balkan için bugün öğle namazına müteakip Bakırköy Yenimahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından Mustafa Balkan, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak.
"MAHALLENİN MUHTARLARI"NIN YILDIZIYDI
'Mahallenin Muhtarları' dizisinde canlandırdığı Eczacı Bahadır karakteriyle hafızalara kazınan ve 'Yusuf Yüzlü', 'Belalı Baldız', 'Davetsiz Misafir' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Alp Balkan 56 yaşında aramızdan ayrılmıştı.
2017 yılında bypass ameliyatı geçiren ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Alp Balkan sevenlerini korkutmuştu. Ünlü isim bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.