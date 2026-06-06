Oğlunun tabutundan ayrılamamıştı! Alp Balkan'ın babası da vefat etti

12 Mayıs tarihinde genç yaşta aramızdan ayrılan oyuncu Alp Balkan’ın vefatının üzerinden henüz 24 gün geçmişken, aileden ikinci bir acı haber geldi. Oğlunun vefatıyla sarsılan baba Mustafa Balkan, evlat acısına dayanamayarak hayatını kaybetti.

Sanat dünyasını yasa boğan Alp Balkan'ın vefatının ardından, gözü yaşlı babası Mustafa Balkan'dan da kahreden haber geldi. Oğlunun cenaze töreninde tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan ve derin bir üzüntü içerisinde olan Mustafa Balkan, oğlunun vefatından sadece 24 gün sonra yaşama veda etti. Kaynak: Sosyal medya

EVLAT ACISINA DAYANAMADI Acı haberi, Film-San Vakfı resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tam 24 gün oldu oyuncu dostumuz Alp Balkan'ı kaybedeli. Maalesef babası Mustafa Amca'yı da kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." Mustafa Balkan, oğlunun tabutunun başından bir an olsun ayrılmamıştı...

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR Oğlunun kaybıyla yıkılan ve evlat acısıyla yüreği dağlanan Mustafa Balkan'ın vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını bir kez daha hüzne boğdu. Mustafa Balkan için bugün öğle namazına müteakip Bakırköy Yenimahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından Mustafa Balkan, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak. Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan