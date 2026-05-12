'Mahallenin Muhtarları'nın 'Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan hayatını kaybetti

'Mahallenin Muhtarları dizisinde 'Eczacı Bahadır' rolüyle gönüllere taht kuran oyuncu ve müzisyen Alp Balkan, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.

Türk televizyon tarihine damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' rolüyle hatırlanan oyuncu ve müzisyen Alp Balkan, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA VEDA Acı tesadüf ise Alp Balkan'ın vefatının, 56. doğum gününü kutlamasından sadece bir gün sonra gerçekleşmesi oldu. Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Film-San Vakfı şu açıklamayı yaptı: "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

SANATÇI DOSTLARINDAN DUYGUSAL MESAJLAR Balkan'ın vefatı, birlikte çalıştığı yol arkadaşlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınlayan isimler arasında Çiğdem Tunç ve Tuna Arman öne çıktı.

Çiğdem Tunç: Alp Balkan'ı,kıymetlimizi,rol arkadaşımızı,yol arkadaşımızı,yarenimizi kaybettik...Ardında biricik babası,çok sevdiği kedileri,akrabaları ve biz dostlarını bırakarak ebediyete intikal etti... Tüm sanat camiamızın başı sağolsun..Allah rahmet eylesin biriciğimize... Çok üzgünüm,dünya yıkıldı başımdan aşağı.. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah. Pınar Altuğ Atacan: "Başınız sağ olsun"