'Mahallenin Muhtarları'nın 'Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihine damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' rolüyle hatırlanan oyuncu ve müzisyen Alp Balkan, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA VEDA

Acı tesadüf ise Alp Balkan'ın vefatının, 56. doğum gününü kutlamasından sadece bir gün sonra gerçekleşmesi oldu. Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Film-San Vakfı şu açıklamayı yaptı:

"Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

SANATÇI DOSTLARINDAN DUYGUSAL MESAJLAR

Balkan'ın vefatı, birlikte çalıştığı yol arkadaşlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınlayan isimler arasında Çiğdem Tunç ve Tuna Arman öne çıktı.

Çiğdem Tunç: Alp Balkan'ı,kıymetlimizi,rol arkadaşımızı,yol arkadaşımızı,yarenimizi kaybettik...Ardında biricik babası,çok sevdiği kedileri,akrabaları ve biz dostlarını bırakarak ebediyete intikal etti... Tüm sanat camiamızın başı sağolsun..Allah rahmet eylesin biriciğimize... Çok üzgünüm,dünya yıkıldı başımdan aşağı.. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah.

Pınar Altuğ Atacan: "Başınız sağ olsun"

Tuna Arman: "Kaybettik Balkan'ı. Dün doğum günün için konuşmadık mi bunu paylaşmadık mı? Alp Alp Alp bu nasıl gidiş dünyanın en iyi insanı en iyi dostu için yanıyor ALP BALKAN gitti"

ALP BALKAN KİMDİR?

Alp Balkan, 1970'te doğdu. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinde "Eczacı Yusuf" karakterini canlandırarak izleyicilerin beğenisini kazandı.

Sanatçı, 1992 yapımı Mahallenin Muhtarları dizisinin ardından televizyon kariyerine farklı projelerle devam etti. Bu süreçte Yusuf Yüzlü ve Belalı Baldız gibi yapımlarda rol aldı.

Alp Balkan, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise 2005 yapımı Davetsiz Misafir dizisinin oyuncu kadrosunda yer alarak ekranlardaki varlığını sürdürdü.

