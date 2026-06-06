20 yıllık sırrı 'özel ekip' çözdü: Nehirde bulunan kimsesiz kadın Gülcan yazıcı çıktı

Bu kapsamda müteveffa Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'dan 15.05.2026 tarihinde alınan DNA örneği ile cesetten elde edilen genetik materyalin karşılaştırılması sonucunda, cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Sultan Orta ile JASAT timi üzerinden yapılan ön görüşmede; annesi Gülcan Yazıcı ile Osman Orta'nın imam nikahlı olarak birlikte yaşadıkları, aralarında uzun süredir ciddi geçimsizlik bulunduğu, Osman Orta'nın annesine sürekli şiddet uyguladığı, bu nedenle annesinin bir dönem Yalova iline gittiği, son olarak 2005 yılı Kasım ayında doğum günü nedeniyle kendisini ziyaret ettiğini, daha sonra bir şahıs tarafından aranarak yanından ayrıldığını söylediğini, bu tarihten sonra annesinden bir daha haber alınamadığını beyan etmiş olayla bağlantılı olabilecek kişileri anlatmıştır.

Sultan Orta'nın 02/06/2026 tarihinde alınan ifadesinde özetle, babası Osman Orta'nın kendisi ile erkek kardeşini yakın arkadaşı Bayram Akyürek'in yanına bıraktığını, çocuklara bakılması karşılığında emekli maaşını Bayram Akyürek'e verdiğini, Bayram Akyürek'in kendisine istismarda bulunduğunu, annesi Gülcan Yazıcı'yı babasının sürekli darp ettiğini, dayısı Nuri Yazıcının tanıştırdığı Kemal isimli kişi ile annesinin kaçtığını, Kasım 2005 yılında annesinin yanlarına geldiğini, Bayram'ın evinde görüştüklerini, bir gün sonra babası Osman Orta'nın da geldiğini, Bayram, Osman ve annesinin birlikte alkol aldıklarını, annesinin giderken telefon numarası verdiğini, bu numarayı Bayram evdeyken aradığında annesinin kendisini alacağını söylediğini bir daha haber alamadığını, Bayram'ın kendisine sürekli istismarda bulunduğunu, annesini kimin öldürdüğünü bilmediğini ifade etmiştir.





Tanık Melek Uyar'ın alınan ifadesinde özetle, Osman Orta'nın babasının arkadaşı olduğunu, çocuklarını babası Bayram Akyürek'in yanına yerleştirdiğini, babasına Osman'ın çocukları neden burada kalıyor diye sorduğunda, babasının ' Gülcan Osman'a yanlış yaptı, Osman da onun cezasını verdi, bizde onu gömdük' şeklinde söylediğini, babası Bayram'ın Sultan ile sarılarak yattığını gördüğünü, babasının çocuklara bakması nedeniyle Osman'dan para aldığını ifade etmiştir.

Tanık Merve Akyürek'in alınan ifadesinde özetle, Osman Orta'nın babasının arkadaşı olduğunu, çocuklarının kendileriyle kaldığını, Gülcan'ın köyde tecavüze uğradığını, Gülcan'a kimsenin sahip çıkmadığını, konuyu tam bilmediğini, babası ile görüşmediğini ancak Osman'ın çocuklarının evde kalmasını istemediğini bunu da dile getirince babasının sizi gönderirim şeklinde söylediğini ifade etmiştir.