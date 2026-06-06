20 yıllık sırrı 'özel ekip' çözdü: Nehirde bulunan kimsesiz kadın Gülcan yazıcı çıktı
Samsun’da 2006 yılında nehirde göğsünden vurulmuş halde bulunan ve kimliği belirlenemediği için Kilyos Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilen kadının, 22 yıldır kayıp olan Gülcan Yazıcı olduğu DNA testiyle kanıtlandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel daire başkanlığının 1000 kişilik kayıp listesini incelemesiyle çözülen cinayette, kadının eşi ve arkadaşı tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/719 sayılı faili meçhul soruşturma dosyasının yeniden incelenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 14.03.2006 tarihinde Samsun ili Bafra ilçesi Ozan Mahallesi mevkiinde bulunan Ozan Çayı içerisinde kimliği belirsiz bir kadın cesedinin bulunduğu, yapılan ilk incelemelerde cesette bir adet 7,65 mm çapında ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarasının tespit edildiği anlaşılmıştır.
Olayın meydana geldiği 2006 tarihinden itibaren yapılan araştırmalara rağmen cesedin kimliği tespit edilememiş, soruşturma faili meçhul olarak kalmış, ceset adli işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Kilyos Kimsesizler Mezarlığına defnedilmiştir. Kimliği belirsiz cesetin 2006 yılında bulunması ardından standart işlemler yapılmış, 2008 yılında dosya hakkında daimi arama kararı verilerek soruşturmaya devam olunmuştur.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı ile kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulması ile birlikte yürütülen koordine çalışmaları neticesinde; 2004 yılı itibariyle Bafra ve çevre ilçelerde kayıp şahıs olarak aranan şahıslar üzerinde yapılan çalışma genişletilerek Karadenizli vatandaşların İstanbul, Sakarya, Kocaeli Yalova gibi illerde de irtibatlarının olması nedeniyle bu illerdeki bağlantılı kayıp şahısların da araştırmaya dahil edilmesi üzerine hedefte kalan 1000 kişilik bir kayıp listesi ve akrabaları incelenerek 2006 yılında bulunan cesedin 04.08.2004 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı isimli şahsa ait olabileceği değerlendirilmiştir.