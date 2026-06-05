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Van-Bahçesaray yolu fiziki olarak açıldı! Araç geçişi yok

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Van-Bahçesaray yolu fiziki olarak açıldı! Araç geçişi yok

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından fiziki olarak ulaşıma açıldı. Ancak bölgede devam eden çığ tehlikesi nedeniyle araç geçişlerine henüz izin verilmiyor. AFAD koordinasyonunda incelemelerini sürdüren Çığ Komisyonu, güzergâhta 82 çığ parkuru tespit edildiğini açıkladı.

Van-Bahçesaray yolu, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle geçen yıl aralık ayında ulaşıma kapatılmıştı. Yaklaşık 3 bin rakımdaki güzergâhta Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından mayıs ayında başlatılan kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin kaldırılmasıyla yol 23 Mayıs'ta fiziki olarak açıldı.

Van-Bahçesaray yolu fiziki olarak açıldı! Araç geçişi yok - 1

ÇIĞ RİSKİ NEDENİYLE ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Yolun fiziki olarak açılmasına rağmen bölgede devam eden çığ tehlikesi nedeniyle araç trafiğine henüz izin verilmiyor. Yetkililer, güzergâhta güvenlik değerlendirmelerinin sürdüğünü ve nihai kararın teknik incelemelerin ardından verileceğini belirtiyor.

Van-Bahçesaray yolu fiziki olarak açıldı! Araç geçişi yok - 2

AFAD EKİPLERİ 82 ÇIĞ PARKURU TESPİT ETTİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda oluşturulan Çığ Komisyonu bölgede incelemelerine devam ediyor. AFAD yetkilileri, yapılan çalışmalar kapsamında kara yolu güzergâhında şu ana kadar 82 çığ parkurunun tespit edildiğini bildirdi. Teknik ekiplerin hazırlayacağı raporun Karayolları yetkililerine iletilmesinin ardından yolun araç trafiğine açılıp açılmayacağı değerlendirilecek.

Van-Bahçesaray yolu fiziki olarak açıldı! Araç geçişi yok - 3

BÖLGE HALKI YOLUN AÇILMASINI BEKLİYOR

Bahçesaray ilçesinde yaşayan vatandaşlar, fiziki olarak açılan kara yolunun güvenlik incelemelerinin tamamlanmasının ardından araç geçişlerine de açılmasını talep ediyor. Bölgedeki ulaşımın normale dönmesi için teknik komisyonun çalışmaları yakından takip ediliyor.

Van-Bahçesaray yolu fiziki olarak açıldı! Araç geçişi yok - 4

SIKÇA SORULAN SORULAR

Van-Bahçesaray yolu açıldı mı?
Evet. Kar temizleme çalışmalarının ardından yol fiziki olarak ulaşıma açıldı. Ancak araç geçişlerine henüz izin verilmiyor.

Yol neden trafiğe kapalı tutuluyor?
Bölgede devam eden çığ tehlikesi nedeniyle güvenlik değerlendirmeleri sürüyor.

Kaç çığ parkuru tespit edildi?
AFAD koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında güzergâhta 82 çığ parkuru belirlendi.

Yol ne zaman araç trafiğine açılacak?
Teknik komisyonun raporunu tamamlamasının ardından ilgili kurumlar tarafından karar verilecek.

Van-Bahçesaray yolu fiziki olarak açıldı! Araç geçişi yok - 5

Van-Bahçesaray yolunda fiziki engeller kaldırılmış olsa da çığ riski nedeniyle güvenlik önlemleri devam ediyor. Teknik komisyonun hazırlayacağı rapor, güzergâhın araç trafiğine açılıp açılmayacağı konusunda belirleyici olacak.

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