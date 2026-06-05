Van-Bahçesaray yolu fiziki olarak açıldı! Araç geçişi yok
Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından fiziki olarak ulaşıma açıldı. Ancak bölgede devam eden çığ tehlikesi nedeniyle araç geçişlerine henüz izin verilmiyor. AFAD koordinasyonunda incelemelerini sürdüren Çığ Komisyonu, güzergâhta 82 çığ parkuru tespit edildiğini açıkladı.
Van-Bahçesaray yolu, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle geçen yıl aralık ayında ulaşıma kapatılmıştı. Yaklaşık 3 bin rakımdaki güzergâhta Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından mayıs ayında başlatılan kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin kaldırılmasıyla yol 23 Mayıs'ta fiziki olarak açıldı.
ÇIĞ RİSKİ NEDENİYLE ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
Yolun fiziki olarak açılmasına rağmen bölgede devam eden çığ tehlikesi nedeniyle araç trafiğine henüz izin verilmiyor. Yetkililer, güzergâhta güvenlik değerlendirmelerinin sürdüğünü ve nihai kararın teknik incelemelerin ardından verileceğini belirtiyor.
AFAD EKİPLERİ 82 ÇIĞ PARKURU TESPİT ETTİ
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda oluşturulan Çığ Komisyonu bölgede incelemelerine devam ediyor. AFAD yetkilileri, yapılan çalışmalar kapsamında kara yolu güzergâhında şu ana kadar 82 çığ parkurunun tespit edildiğini bildirdi. Teknik ekiplerin hazırlayacağı raporun Karayolları yetkililerine iletilmesinin ardından yolun araç trafiğine açılıp açılmayacağı değerlendirilecek.