BÖLGE HALKI YOLUN AÇILMASINI BEKLİYOR Bahçesaray ilçesinde yaşayan vatandaşlar, fiziki olarak açılan kara yolunun güvenlik incelemelerinin tamamlanmasının ardından araç geçişlerine de açılmasını talep ediyor. Bölgedeki ulaşımın normale dönmesi için teknik komisyonun çalışmaları yakından takip ediliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR Van-Bahçesaray yolu açıldı mı?

Evet. Kar temizleme çalışmalarının ardından yol fiziki olarak ulaşıma açıldı. Ancak araç geçişlerine henüz izin verilmiyor. Yol neden trafiğe kapalı tutuluyor?

Bölgede devam eden çığ tehlikesi nedeniyle güvenlik değerlendirmeleri sürüyor. Kaç çığ parkuru tespit edildi?

AFAD koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında güzergâhta 82 çığ parkuru belirlendi. Yol ne zaman araç trafiğine açılacak?

Teknik komisyonun raporunu tamamlamasının ardından ilgili kurumlar tarafından karar verilecek.