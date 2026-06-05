Sosyal medyada tepki çeken paylaşım: Gebze Adliyesi’nde disiplin soruşturması

Söz konusu görüntülerde, Gebze Adliyesi'nde görev yaptığı belirtilen bir personelin vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki topladı.

TikTok ve X başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında yayılan bir video kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada tepki çeken paylaşım (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Paylaşılan videoda adliyede çalıştığını belirten bir kişi, vatandaşların kendisine sorduğu sorulardan duyduğu rahatsızlığı video çekerek "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar." şeklinde anlatttı.

KAMU HİZMETİ ETİĞİNE AYKIRI İFADELER

Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, videoda yer alan ifadelerin kamu hizmeti anlayışıyla örtüşmediği açık şekilde belirtildi.

Açıklamada, ilgili personelin vatandaşlara yönelik kullandığı ifadelerin devlet memuru vakarına uygun olmadığı vurgulanırken, kamu görevlilerinin toplumla kurduğu ilişkinin saygı, nezaket ve sabır temelinde olması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, kamu görevlilerinin davranışlarının yalnızca bireysel değil, aynı zamanda devlet kurumlarının temsil sorumluluğunu da taşıdığına işaret edildi.

GEBZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada infial oluşturan görüntülerin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hızla devreye girdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, vatandaş odaklı hizmet anlayışına ve meslek ilkelerine aykırı hareket ettiği değerlendirilen personel hakkında derhal disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.