2 gün boyunca babasının cesediyle aynı evde kaldı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 65 yaşındaki Veysel Bek, yaşadığı evde yatağında ölü bulundu. Komşuların kötü kokular üzerine yaptığı ihbarla ortaya çıkan olayda, engelli oğlunun babasının yaklaşık 2 gündür evde bulunan cansız bedeniyle birlikte yaşadığı belirlendi. Acı tablo, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta engelli oğluyla birlikte yaşayan 65 yaşındaki Veysel Bek'ten uzun süre haber alamayan komşuları, evden gelen kötü kokular üzerine durumu yetkililere bildirdi.
KÖTÜ KOKU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Bek'in engelli oğlunu bahçede dolaşırken buldu. Yapılan kontrolde Veysel Bek'in yatağında hayatını kaybettiği tespit edildi.
CANSIZ BEDENİ ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ
İlk incelemelerde Bek'in yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiği ve cansız bedeninde çürümenin başladığı belirlendi. Engelli oğlunun ise bu süre boyunca babasının cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.
Polis ekipleri evde ve çevrede detaylı inceleme yaparken, Veysel Bek'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.