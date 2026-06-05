2 gün boyunca babasının cesediyle aynı evde kaldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 65 yaşındaki Veysel Bek, yaşadığı evde yatağında ölü bulundu. Komşuların kötü kokular üzerine yaptığı ihbarla ortaya çıkan olayda, engelli oğlunun babasının yaklaşık 2 gündür evde bulunan cansız bedeniyle birlikte yaşadığı belirlendi. Acı tablo, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.