Çanakkale'de 4 katlı binada yangın! 6 kişi dumandan etkilendi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri dumanı fark etmesi üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulunurdu. 4 kişi terasta mahsur kalırken itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 6 vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Saat 21.00'da yaşanan olayda bina sakinleri, dışarıya çıktıklarında bodrum katındaki yangını fark etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Duman nedeniyle apartmanın terasına çıkan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen çatıdaki 4 kişi ve onlara yardım etmek isteyen 2 vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangın, üst katlara sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü,
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.