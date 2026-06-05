Çanakkale'de 4 katlı binada yangın! 6 kişi dumandan etkilendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri dumanı fark etmesi üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulunurdu. 4 kişi terasta mahsur kalırken itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 6 vatandaş hastaneye kaldırıldı.