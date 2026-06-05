Bursa’da market dönüşü kız kardeşi ve eniştesini sokak ortasında katletti
Bursa, gece yarısı sokak ortasında pusu kurularak işlenen kan donduran bir çifte cinayetle sarsıldı. Kıskançlık şüphesiyle gözü dönen Niyazi K., market alışverişinden dönen 40 yaşındaki kız kardeşi Yağmur Demirkıran ve aynı yaştaki eniştesi Hidayet Demirkıran’a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan talihsiz karı-koca olay yerinde feci şekilde can verirken, kaçan katil zanlısı suç aleti silahla birlikte yakalandı.
Olay, gece yarısı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden döndükleri sırada, pusu kuran Niyazi K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe ateşlenen kurşunlar karı-kocanın başına isabet etti. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı. Zanlının ilk ifadesinde, eşi ile eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.