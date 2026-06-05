Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçakta yangın! Yolcular tahliye edildi

Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu.

Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları'na ait uçak kuyruk tescilli uçağı İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yolcu alımını tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tahliye anına ait görüntüler (X)

" Ankara Esenboğa Havalimanımızda, İzmir'den kalkış yapan PGT92BP kodlu uçak, yangın olduğu ve slide (kaydırak) açtığını, tam destek istediğini bildirdi. Uçak içinde bulunan bir çantadaki powerbank'in çıkarttığı bir yangın olduğu, kabin içinde halojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirilmiş. Dış müdahaleye gerek kalmadan, durum kontrol altına alınmıştır."

UZMANINDAN A HABER'DE UYARI

Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında lityum pillerin yarattığı tehlikeyi ve uçuş güvenliğine etkilerini çarpıcı sözlerle anlattı.

LİTYUM PİLLERDE ZİNCİRLEME REAKSİYON TEHLİKESİ

Uçaklarda kullanılan elektronik cihazların barındırdığı riske dikkat çeken Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, "Powerbank dediğimiz cihazların içinde lityum piller bulunuyor. Bu yapı, fiziksel bir çarpma, delinme veya içine sıvı girmesi durumunda zincirleme bir reaksiyon başlatıyor. Lityumun metal özelliğinden kaynaklanan bu reaksiyon sonucu cihaz kendi kendini ısıtıyor ve içerideki gazlar genleşerek dışarıya ateş ve patlama olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.

"BAGAJDA OLSAYDI MÜDAHALE İMKANSIZDI"

Patlamanın kabin içinde yaşanmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayan İzgi, "Allah'tan cihaz bagaj içine, valizlerin arasına konulmamıştı. Eğer kıyafetlerin arasında böyle bir patlama yaşansaydı, o valizin alev almaması neredeyse imkansızdı. Bagaj bölümü gözden ve elden uzak olduğu için çok daha büyük tehlikeler doğabilirdi. Kabin içinde olması sayesinde erken müdahale edilebildi" sözleriyle facianın eşiğinden dönüldüğünü aktardı.

KABİN BASINCI PATLAMAYI TETİKLER Mİ?

Uçak içindeki basınç farkının bu tür patlamalara etkisinin olup olmadığına değinen İzgi, "Uçak kabinlerini bir düdüklü tencere gibi düşünebiliriz. Uçak içindeki hava basıncı, kalkış yapılan şehir ile varış yapılacak şehrin basınç değerlerine göre kompresörlerle ayarlanır. Dolayısıyla uçuş anında piller üzerinde ekstra bir basınç farkı oluşmaz, patlamanın ana sebebi cihazın fiziksel durumu veya teknik arızasıdır" şeklinde konuştu.

ŞİŞMİŞ CİHAZLARA DİKKAT: "UÇAĞA ALINMAMALI"

Yolcuları uyararak powerbanklerin kullanım ömrüne dikkat çeken Ahmet İzgi, "Powerbankler yaklaşık 700 ile 2500 dolum kapasitesinden sonra fiziksel olarak şişmeye başlar. Dışarıya doğru oluşan bu kavis, cihazın tehlikeli olduğunun bir göstergesidir. Bana kalırsa, sivil havacılığın powerbanklerin uçağa alınmasıyla ilgili yeni ve sert kararlar alması gerekiyor" diyerek uçuş güvenliği için kritik bir öneride bulundu.