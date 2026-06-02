Gümüşhane'de kan donduran olay: Eşinin başına odunla vurarak öldürdü
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşanan tartışmada erkek kadını katletti. 26 yaşındaki Arzu Pekin, eşi tarafından başına odunla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma sürüyor.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin (27) tartıştığı eşi Arzu Pekin'i (26) başına odunla vurarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAMYONETLE KAÇTI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde başından yaralanan Arzu Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu.
Ekiplerin, Halis Pekin'i yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.