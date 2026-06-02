Gümüşhane'de kan donduran olay: Eşinin başına odunla vurarak öldürdü

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin (27) tartıştığı eşi Arzu Pekin'i (26) başına odunla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.