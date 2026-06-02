Bursa'da kan donduran evlat dehşeti! Bıçaklanan anne hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi tartıştığı annesini defalarca bıçakladı. Ağır yaralı halde sokağa çıkarak yardım isteyen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayın ardından kendisini de yaralayan şüpheli çevrede dehşet saçtı. Polis ekiplerine direnç gösteren zanlı, güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsmail S., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Ayşe S. ile tartıştı.

FOTOĞRAF (İHA) Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Daha sonra kendisini de bıçaklayan şüpheli evden dışarı çıktı. Kanlar içinde sokağa çıkan Ayşe S., yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının feryatlarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

FOTOĞRAF (İHA) Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.