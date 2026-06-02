Düğünde sıra ona gelince herkes şaşırdı! Takı töreninde damada altın yerine bunu verdi

Ailelerin, yakınların ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde müzik ve horon eşliğinde eğlence sürerken, takı merasimi sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgiyle izlendi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde takı töreni sırasında yaşanan sıra dışı anlar davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Celil Yılmaz ile Yudum İnce'nin hayatlarını birleştirdiği düğünde, damadın arkadaşı Ferhat Yılmaz'ın yaptığı sürpriz geceye damga vurdu.

ALTIN YERİNE KEÇİ HEDİYE ETTİ

Takı töreni sırasında kucağına aldığı keçiyi damat Celil Yılmaz'a hediye eden Yılmaz, salondakileri kahkahaya boğdu.

Sürpriz karşısında gülümseyen gelin ve damat hediyeyi kabul ederken, davetliler de yaşanan anları cep telefonlarıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜLER İLGİ ODAĞI OLDU

Takı töreninde altın yerine keçi hediye edilmesi düğüne katılanların ilgisini çekerken, ortaya çıkan renkli görüntüler de beğeni topladı.

Damadın arkadaşının yaptığı sıra dışı sürpriz, düğünün en çok konuşulan anlarından biri oldu.