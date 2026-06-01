Cenaze çıkışı yol verme kavgası kanlı bitti! Yoldan geçen vatandaş kurşunların hedefi oldu
Nevşehir'de cenaze namazının ardından mezarlığa giden iki kişi arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sırasında olay yerinden geçmekte olan bir vatandaş yaralanırken, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının cenazesine katılan kişiler Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemleri için mezarlığa giderken trafikte yol verme meselesi nedeniyle U.T. ile E.K. arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflardan U.T.'nin aracında bulunan silahla ateş açtığı iddia edildi. Silah sesleriyle birlikte bölgede panik yaşandı.
KURŞUNLAR YOLDAN GEÇEN VATANDAŞA İSABET ETTİ
Açılan ateş sırasında olay yerinden geçmekte olan Harun İ. isimli vatandaş kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı Harun İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay sonrası yaptıkları çalışma sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.T. ile kavgaya karışan E.K.'yi mezarlıkta gözaltına aldı. Emniyete götürülen 2 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.