Ankara’da 7'nci kattan düşmüştü! Balkondaki arbede kamerada | Türkan'ın son anları ortaya çıktı

Ortaya çıkan görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.

Olay, 25 Mart'ta Ankara'da meydana geldi. Türkan Biçer, nişanlısı Fatih Özşen ile birlikte yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç kadın, binanın önünde yarı çıplak halde bulunurken, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Dosyada, çiftin olaydan önce binaya giriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu öğrenildi. Yeni kayıtların ortaya çıkmasıyla birlikte soruşturmanın seyrinin değişebileceği değerlendirilirken, genç kadının ölümüne ilişkin tüm detaylar mercek altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Eryaman'da 30 yaşındaki Türkan Biçer'in 25 Mart'ta nişanlısıyla beraber yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada şüpheler büyüyor.

Olayla ilgili Biçer'in nişanlısı tutuklanırken, ailesi de ölümün intihar değil cinayet olarak değerlendirilmesini istiyor. Türkan Biçer'in kardeşi Rabia Biçer yaşananları SABAH'a anlattı.

Olay sabahı annesinin telefonuyla karakola çağrıldıklarını öğrenen Rabia Biçer, "Karakola gittim. Bana direkt 'Başın sağ olsun' dediler. İnanmadım. 'Ablam nerede?' dedim. Keçiören Adli Tıp'ta olduğunu söylediler. Ceset torbasını açtılar. 'Bu senin ablan mı?' dediler. Tek başıma teşhis ettim" dedi.

İMDAT ÇIĞLIKLARI!

Ablasının ölümünün intihar olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Biçer, olay gecesine ilişkin kamera kayıtları ve tanık ifadelerine dikkat çekti: "Komşular balkondan 'İmdat, kurtarın beni' sesleri, arbede sesleri duyduklarını söylemiş.

Ablam çıplak halde aşağı düşmüş. O şahıs ise elinde çarşafla aşağıya inip üstünü kapatmış.

"Bu kadar soğukkanlılık normal mi?" Rabia Biçer, ablasının nişanlısının daha önce de şiddet uyguladığını, buna ilişkin ses kayıtlarının ellerinde bulunduğunu belirterek, "Ablam bana ses kaydı bırakmıştı. 'Nişanlım beni darp etti, kafamı duvara vurdu. Sonra da epilepsi krizi geçirdim' dedi" şeklinde konuştu.