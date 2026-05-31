Polisi ezmeye çalıştı bahanesi 'pes artık' dedirtti! O sürücü için rekor ceza
Adana'da trafik uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı ve bir polis memurunun üzerine araç sürdüğü iddia edilen kadın sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca toplam 557 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.
Olay Gar Meydanı'nda gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında dün meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerince durdurulan otomobilin sürücüsü olan Canyel H., denetim yapılmak istenmesi üzerine aracından inmeyerek uygulama noktasından uzaklaşmaya çalıştı.
Bu sırada dur ihtarında bulunan polis memurunun üzerine aracını sürdüğü öne sürülen sürücü nedeniyle polis memuru son anda kendisini yola atarak muhtemel bir kazadan kurtuldu.
EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLMİŞ
Polis ekiplerinin kontrollü takibe aldığı sürücü, Alparslan Türkeş Bulvarında maddi hasarlı trafik kazası yaptıktan sonra yakalandı. Yapılan kontrolde 1.04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetinin de daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı daimi olarak iptal edildiği tespit edildi. Sürücü, anksiyetesinin olduğunu ve bu nedenle paniklediğini iddia etti.
Sürücü hakkında alkollü araç kullanmak, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve çeşitli trafik ihlallerinden toplam 557 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken, araç da 120 gün süreyle trafikten men edildi.