Burdur’da katliam gibi kaza! 4 araç birbirine girdi: 4 ölü, 11 yaralı

Burdur'da yürekleri dağlayan trafik faciası yaşandı. Bucak ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine peş peşe ekipler sevk edildi.

Kaza, Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 araç, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.