Burdur’da katliam gibi kaza! 4 araç birbirine girdi: 4 ölü, 11 yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde Isparta-Antalya karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Elsazı köyü yakınlarında meydana gelen feci kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Burdur'da yürekleri dağlayan trafik faciası yaşandı. Bucak ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine peş peşe ekipler sevk edildi.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kaza, Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 araç, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
ACI BİLANÇO AĞIRLAŞTI
İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olay yerindeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.