Otele giderken kargaların saldırısına uğradı: "Onlar seni dövecek, kafaya koymuşlar"

Bayram tatili için Antalya'ya gelen bir vatandaş oteline dönerken iki karganın saldırısına uğradı. Üzerine peş peşe dalış yapan kargalardan kaçmaya çalışan vatandaşın zor anları cep telefonu kamerasına yansırken, yaşananlar izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesinde yaşanan ilginç olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Bayram tatili için Antalya'ya geldiği öğrenilen bir vatandaş oteline döndüğü sırada bilinmeyen bir nedenle iki karganın saldırısına uğradı.

KARGALAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Üzerine doğru peş peşe dalış yapan kargalardan korunmaya çalışan vatandaş uzun süre zor anlar yaşadı.

Kargalardan kaçmak için her yolu deneyen şahıs saldırıların devam etmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı.

"OTELE KADAR NASIL GİDECEĞİM?"

Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüleri kayda alan bir şahıs yaşananları kahkahalar eşliğinde anlatarak, "Onlar seni dövecek, kafaya koymuşlar" ifadelerini kullandı.

Kargaların hedefi olan vatandaş ise yaşadığı çaresizliği, "Saldırıyorlar durmadan, otele kadar nasıl gideceğim?" sözleriyle dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kargaların peşini bırakmadığı vatandaşın yaşadığı ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Görüntüler izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.