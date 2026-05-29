CANLI YAYIN

Kız istemeye giderken çiçek yerine bunu seçti! Geline verdiği buket sosyal medyada viral oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kız istemeye giderken çiçek yerine bunu seçti! Geline verdiği buket sosyal medyada viral oldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan kebap ustası Doğan Gündeş, kız arkadaşı Rabia Parlak'ı ailesinden istemeye giderken çiçek yerine kuşbaşı kebaptan hazırlanan buket götürdü. Gelin adayının şaşkınlığını gizleyemediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş'ta 27 yaşındaki kebapçı Doğan Gündeş, kendsiyle aynı yaştaki kız arkadaşı Rabia Parlak'ı ailesinden istemeye giderken sıra dışı bir sürprize imza attı.

Çiçek yerine kuşbaşı kebaptan hazırlanan özel bir buket yaptıran Gündeş, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gittiği kız evinde gelin adayını şaşırttı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

"KEBAPÇININ KIZ İSTEMESİ BÖYLE OLUR"

Kapıda Rabia Parlak tarafından karşılanan Doğan Gündeş, "Kebapçının kız istemesi böyle olur" diyerek hazırlattığı kebap buketini teslim etti.

Daha sonra gelin adayının başına gül yaprakları atan Gündeş, renkli görüntülere sahne olan isteme töreninde dikkatleri üzerine çekti.

KIZ İSTEMEYE KEBAP BUKETİYLE GİTTİ

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kebap buketini gören Rabia Parlak ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Sürpriz karşısında tebessüm eden Parlak, teşekkür ederek buketi teslim aldı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Sıra dışı kız isteme töreninde yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken çok sayıda kullanıcıdan yorum aldı.

Gündüz tatilcilerin, gece onların!Gündüz tatilcilerin, gece onların! GÜNDÜZ TATİLCİLERİN, GECE ONLARIN!
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın