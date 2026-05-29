Çiçek yerine kuşbaşı kebaptan hazırlanan özel bir buket yaptıran Gündeş, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gittiği kız evinde gelin adayını şaşırttı.

"KEBAPÇININ KIZ İSTEMESİ BÖYLE OLUR"

Kapıda Rabia Parlak tarafından karşılanan Doğan Gündeş, "Kebapçının kız istemesi böyle olur" diyerek hazırlattığı kebap buketini teslim etti.

Daha sonra gelin adayının başına gül yaprakları atan Gündeş, renkli görüntülere sahne olan isteme töreninde dikkatleri üzerine çekti.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kebap buketini gören Rabia Parlak ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Sürpriz karşısında tebessüm eden Parlak, teşekkür ederek buketi teslim aldı.