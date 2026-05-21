Haluk Levent'ten haber var: Ne zaman taburcu olacak?

Eskişehir konserinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve mide kanaması geçirdiği belirlenen Haluk Levent, yoğun bakıma alınmıştı. 57 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan ve binlerce hayranıyla buluşan ünlü sanatçı Haluk Levent, konser sonrası sevenlerini korkutan bir rahatsızlık yaşadı.

MİDE KANAMASI GEÇİRDİ

Yolculuk sırasında fenalaşan Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent, tedavi altına alındı.

SEVİNDİREN HABER GELDİ: SAĞLIK DURUMU İYİ

Edinilen bilgilere göre, mide kanaması geçiren Levent'in kanamasının durduğu, endoskopi yapıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Levent'in durumunun iyi olduğu ve Cumartesi gününe kadar taburcu olması beklendiği belirtildi.

"DURUMU KONTROL ALTINDA

Sosyal medyada yayılan spekülasyonların önüne geçmek adına Haluk Levent'in genel başkanı olduğu AHBAP Derneği, resmi bir bilgilendirme metni yayımlamıştı.

Açıklamada, sürecin yakından takip edildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verilmişti:

"Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmi kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi. Türk rock müziğinin önde gelen isimleri arasında gösterilen sanatçı sosyal yardım çalışmalarıyla da tanınıyor. Levent, 2023 yılında Time dergisinin "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesinde yer aldı.

ŞARKILARI NELER?

Elfida

Yollarda Bulurum Seni

Sevenler Ağlarmış

Dağlara Küstüm

Aşkın Mapushane

Zifiri

Yeter Artık Deli Gönül

Acılara Tutunmak

Dağlar

Çemberimde Gül Oya

Anlasana

Zor Aşk

Kaçış

Ankara

İçimde Ölen Biri

Hani Benim Olacaktın

Gülendam

Bu Aşk Burada Biter

Ötme Bülbül & Haydar Haydar

Kağızman

Kızılcıklar Oldumu

Bir Güldün Yar

Deliler

Akdeniz Akşamları

Şifa İstemem Balından

Bir Gece Vakti - Ararım Seni

Vefasız

Alışamadım

Akşam Üstü

Öpmek İsterdim

Sen Olasın

Yeterki

Şehrimden Şehrine

Sivas Ellerinde Sazım Çalınır

Ela Gözlüm

Ayrılık

Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını

Şehit (Bazı Günler)

Öyle Bir Yerdeyim ki

Yalan

Gülün Bittiği Yer

Vazgeçmem

Allı Turnam

Gelmedin

