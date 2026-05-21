Haluk Levent'ten haber var: Ne zaman taburcu olacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan ve binlerce hayranıyla buluşan ünlü sanatçı Haluk Levent, konser sonrası sevenlerini korkutan bir rahatsızlık yaşadı.

Yolculuk sırasında fenalaşan Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent, tedavi altına alındı.

SEVİNDİREN HABER GELDİ: SAĞLIK DURUMU İYİ

Edinilen bilgilere göre, mide kanaması geçiren Levent'in kanamasının durduğu, endoskopi yapıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Levent'in durumunun iyi olduğu ve Cumartesi gününe kadar taburcu olması beklendiği belirtildi.

"DURUMU KONTROL ALTINDA

Sosyal medyada yayılan spekülasyonların önüne geçmek adına Haluk Levent'in genel başkanı olduğu AHBAP Derneği, resmi bir bilgilendirme metni yayımlamıştı.

Açıklamada, sürecin yakından takip edildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verilmişti:

"Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmi kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."