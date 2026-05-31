Denizli’de yolcu otobüsü faciası! Bariyerlere çarpıp alev aldı: 8 ölü, 33 yaralı | Kahreden bebek detayı

Denizli Sarayköy'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada 9 aylık Eyüp Miraç'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kazanın en küçük kurbanı Eyüp Miraç ise henüz 9 aylıktı. Ekipler hayatını kaybeden sürücü ve yolcuların cansız bedenleri metal yığınına dönen otobüsten çıkartırken, ortaya çıkan görüntüler yürek sızlattı.