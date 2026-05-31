Denizli’de yolcu otobüsü faciası! Bariyerlere çarpıp alev aldı: 8 ölü, 33 yaralı | Kahreden bebek detayı
Denizli Sarayköy'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada 9 aylık Eyüp Miraç'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kazanın en küçük kurbanı Eyüp Miraç ise henüz 9 aylıktı. Ekipler hayatını kaybeden sürücü ve yolcuların cansız bedenleri metal yığınına dönen otobüsten çıkartırken, ortaya çıkan görüntüler yürek sızlattı.
Denizli'nin Sarıköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev aldığı feci bir kaza yaşandı. Faciada 9 aylık Eyüp Miraç'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi can verirken, 33 kişinin de yaralandığı bildirildi.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 33 KİŞİ YARALANDI
Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyip Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
9 AYLIK EYÜP MİRAÇ BABASININ KUCAĞINCA CAN VERDİ
Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç'ın babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
OTOBÜSTE 38 YOLCU İLE 3 GÖREVLİ VARDI
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.
Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.
Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.