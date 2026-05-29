Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

İstanbul Tuzla'da 11 Kasım'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu.

İstanbul Tuzla'da 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, kafatasında kırık ve beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit polis memuru Üyenarık için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketine götürülecek.

BAKAN ÇİFTÇİ: ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ÂLİ OLSUN

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit haberi sonrası X hesabından şu paylaşımı yaptı:

İstanbul Tuzla'da 01.11.2025 tarihinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, 29.05.2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.