Dünya bu manzaraya akın etti! Bayramda İstanbul doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul, tarihi ve kültürel atmosferiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Tarihi Yarımada’da bayram yoğunluğu dikkat çekerken, Eminönü’nden Haliç’e uzanan sahil hattında binlerce kişi bayramın tadını çıkardı. Gün batımı eşliğinde Boğaz kıyılarında vakit geçiren vatandaşlar, tarihi camiler ve tekne turlarına yoğun ilgi gösterdi. Megakentin simge noktalarında oluşan hareketlilik, İstanbul’un bayram coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bayramın ikinci gününde İstanbul, adeta en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Özellikle Eminönü ve Yeni Camii meydanında oluşan yoğunluk A Haber dron kameraları tarafından havadan görüntülendi. BAYRAMDA İSTANBUL'DA ADIM ATACAK YER KALMADI EMİNÖNÜ'NDE İNSAN SELİ: SABAH SAATLERİNDEN BERİ AZALMADI Sahadaki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Eminönü Yeni Camii önünde yoğun bir kalabalık var. Bu kalabalık sabah saatlerinden itibaren buradan hiç eksik olmadı, öyle ki artarak da devam etti. İstanbul o bayramı karşıladı, bayramın neşesini karşıladı" ifadelerini kullandı.

BOĞAZ TURU VE GÜN BATIMI KEYFİ İstanbul'un simgesi olan Altın Boynuz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarası, bayram tatilini şehirde geçirenler için vazgeçilmez bir rota oldu. İstanbul Boğazı turkuaza büründü İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ Boğaz turlarına olan ilginin altını çizen Vural, "Bu güzel manzara için İstanbullular ve Türkiye'nin dört bir yanından gelenler bu noktaya akın etti desek yeridir. İstanbul'un bu güzel, eşsiz manzaralarına şahitlik edebilmek ve bu Kurban Bayramı'nda neşeli ve heyecanlı bir şekilde bu bayramı geride bırakabilmek için on binler, yüz binler bu noktaya geliyor" sözleriyle atmosferi aktardı.

HEM İBADET HEM TARİH: AYASOFYA VE YENİ CAMİİ DOLUP TAŞTI Tarihi Yarımada'nın manevi havasını solumak isteyen binlerce vatandaş, vakit namazlarını eda etmek için tarihi camilere akın etti. Bölgedeki insan trafiğine dikkat çeken Vural, "Buraya gelenler kimisi Eminönü Yeni Camii'nde, kimisi Ayasofya Camii'nde bir vakit namazı kılabilmek için, kimisi bu güzel mimariye şahitlik edebilmek için geliyor" diyerek bölgedeki yoğunluğun sadece gezi amaçlı değil, aynı zamanda manevi bir arayış olduğunu belirtti. İstanbul dev buluşmaya hazırlanıyor İSTANBUL DEV BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR FETİH COŞKUSU VE SOLOTÜRK HEYECANI İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları öncesinde şehirde heyecan doruğa ulaştı. Yarın yapılacak büyük kutlamalar için yapılan ön hazırlıklar vatandaşlardan tam not aldı.