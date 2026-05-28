İstanbul Boğazı turkuaza büründü! Büyüleyen manzaranın sırrı ortaya çıktı

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde son günlerde ortaya çıkan sıra dışı renk değişimi vatandaşların dikkatini çekti. Köprülerden ve sahil hattından net şekilde görülen turkuaz tonları, megakente adeta kartpostallık manzaralar kazandırırken "Denizin rengi neden değişti?" sorusu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. İstanbul'da hayranlık uyandıran bu doğa olayıyla ilgili bilimsel değerlendirmeler de peş peşe geldi. Boğaz'ı adeta tabloya çeviren turkuaz görüntünün perde arkası netlik kazandı.

BOĞAZDAKİ TURKUAZ RENGİN NEDENİ BELLİ OLDU

Uzmanlara göre görüntünün arkasında plankton hareketliliği, güneş ışınlarının geliş açısı ve deniz suyundaki biyolojik değişimler yer alıyor. Özellikle Haliç çevresi ve Boğaz hattında etkisini gösteren doğa olayı, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL'DA 'TÜRK RENGİ' HAKİM: BAKMAYA DOYULMUYOR

Sahil hattına akın eden vatandaşlar ortaya çıkan manzarayı hayranlıkla izlerken, uzmanlara göre bu sıra dışı görüntü deniz yüzeyindeki doğal biyolojik hareketlilikten kaynaklanıyor. Özellikle Haliç çevresi ve köprü geçişlerinde daha net hissedilen renk değişimi, dron görüntülerine de kartpostallık kareler olarak yansıdı.

SIRRI PLANKTON HAREKETLİLİĞİNDE SAKLI

Uzmanların değerlendirmelerine göre deniz suyundaki sıcaklık değişimi, güneş ışınlarının geliş açısı ve sudaki besin maddelerinin yoğunluğu bu renk dönüşümünde belirleyici rol oynuyor.

Oluşan uygun şartlar nedeniyle plankton yoğunluğunda artış yaşandığı, bunun da deniz yüzeyinde turkuaz tonların ortaya çıkmasına neden olduğu belirtiliyor. Deniz suyunun aslında şeffaf olduğu ancak biyolojik süreçlerin suyun rengini farklı tonlara dönüştürebildiği ifade ediliyor.

PİGMENTLER VE GÜNEŞ IŞIĞININ ETKİSİ

Uzmanlara göre sudaki alg ve plankton türlerinin içerdiği pigmentler, güneş ışığını farklı biçimlerde yansıtıyor.

Güneş ışınlarının denize geliş açısının değişmesiyle birlikte turkuaz ve açık mavi tonlarının daha belirgin hale geldiği aktarılıyor. Bu nedenle günün farklı saatlerinde Boğaz'ın renginde dikkat çekici değişimler gözlemlenebiliyor.

DİP AKINTISI SÜRÜYOR, YÜZEY SAKİN KALIYOR

Boğaz'daki görsel şölenin oluşmasında hava şartları ve akıntı dengesi de önemli rol oynuyor. Uzmanlara göre dip akıntısı devam etse de yüzeydeki sakinlik plankton yoğunluğunu daha görünür hale getiriyor.

Özellikle son günlerde rüzgarın etkisini azaltmasıyla birlikte su yüzeyinin göl sakinliğine yakın bir görünüm aldığı, bunun da turkuaz renklerin daha net ortaya çıkmasını sağladığı ifade ediliyor.

Marmara Denizi'nin hassas ekosisteminin doğal bir parçası olarak değerlendirilen bu görüntü, İstanbulluların ilgisini çekmeye devam ediyor.

