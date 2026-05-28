İstanbul Boğazı turkuaza büründü! Büyüleyen manzaranın sırrı ortaya çıktı

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde son günlerde ortaya çıkan sıra dışı renk değişimi vatandaşların dikkatini çekti. Köprülerden ve sahil hattından net şekilde görülen turkuaz tonları, megakente adeta kartpostallık manzaralar kazandırırken "Denizin rengi neden değişti?" sorusu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. İstanbul'da hayranlık uyandıran bu doğa olayıyla ilgili bilimsel değerlendirmeler de peş peşe geldi. Boğaz'ı adeta tabloya çeviren turkuaz görüntünün perde arkası netlik kazandı.

Uzmanlara göre görüntünün arkasında plankton hareketliliği, güneş ışınlarının geliş açısı ve deniz suyundaki biyolojik değişimler yer alıyor. Özellikle Haliç çevresi ve Boğaz hattında etkisini gösteren doğa olayı, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sahil hattına akın eden vatandaşlar ortaya çıkan manzarayı hayranlıkla izlerken, uzmanlara göre bu sıra dışı görüntü deniz yüzeyindeki doğal biyolojik hareketlilikten kaynaklanıyor. Özellikle Haliç çevresi ve köprü geçişlerinde daha net hissedilen renk değişimi, dron görüntülerine de kartpostallık kareler olarak yansıdı.

SIRRI PLANKTON HAREKETLİLİĞİNDE SAKLI Uzmanların değerlendirmelerine göre deniz suyundaki sıcaklık değişimi, güneş ışınlarının geliş açısı ve sudaki besin maddelerinin yoğunluğu bu renk dönüşümünde belirleyici rol oynuyor.