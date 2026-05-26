8 yıllık sır perdesi aralanıyor: Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari mühendis tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y., inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T. de yer aldı. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyordu.

Bir süredir yurt dışında olduğu belirlenen Yiğit A. ise Türkiye'ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine yakalanarak tutuklandı.