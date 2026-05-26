8 yıllık sır perdesi aralanıyor: Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari mühendis tutuklandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

İzmir'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir yurt dışında olduğu belirlenen firari mühendis Yiğit A., Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit A., Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Yiğit A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü yakalanarak tutuklanmış oldu.

OLAY İLK ETAPTA İNTİHAR OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki bir inşaat şantiyesinde bulunmuş, olay ilk etapta intihar olarak değerlendirilmişti. Ailenin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLAMASIYLA DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında şantiye sahasında görevli bekçiler H.K., H.A. ve T.Ç. ile inşaat çalışanı B.Ç. ve yakın şantiye sahasında görev yapan bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

ÖZEL SORUŞTURMA EKİBİ DOSYAYI YENİDEN ELE ALDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

DÖNEMİN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y., inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T. de yer aldı. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyordu.

Bir süredir yurt dışında olduğu belirlenen Yiğit A. ise Türkiye'ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine yakalanarak tutuklandı.

