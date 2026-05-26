8 yıllık sır perdesi aralanıyor: Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari mühendis tutuklandı
İzmir'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir yurt dışında olduğu belirlenen firari mühendis Yiğit A., Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit A., Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Yiğit A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü yakalanarak tutuklanmış oldu.
OLAY İLK ETAPTA İNTİHAR OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki bir inşaat şantiyesinde bulunmuş, olay ilk etapta intihar olarak değerlendirilmişti. Ailenin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLAMASIYLA DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ
Soruşturma kapsamında şantiye sahasında görevli bekçiler H.K., H.A. ve T.Ç. ile inşaat çalışanı B.Ç. ve yakın şantiye sahasında görev yapan bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.