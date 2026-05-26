CANLI YAYIN

Kesime bir gün kala firar etti! 4 saatlik kovalamaca suda bitti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kesime bir gün kala firar etti! 4 saatlik kovalamaca suda bitti

Sivas’ın Divriği ilçesinde kesime 4 gün kala mezbahaneden kaçan kurbanlık tosun ortalığı birbirine kattı, 4 saatlik bir kovalamacının ardından yakalanarak tekrar mezbahaneye götürüldü.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Süleyman Polat ve ortaklarına ait kurbanlık tosun, yarın kurban edilmek üzere mezbahanede bekletilirken ipini kopartıp kaçtı. Dört saatlik bir kovalamacanın ardından düştüğü nehirde, balçık zemine saplandı. Zabıta tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen tosun, iş makinesi yardımıyla kamyona yüklenerek tekrar, kesimi beklemek üzere mezbahaneye götürüldü.

Kurban etini saklarken nelere dikkat etmelisiniz?Kurban etini saklarken nelere dikkat etmelisiniz? KURBAN ETİNİ SAKLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?
Kurbanlık koyun ortalığı birbirine kattıKurbanlık koyun ortalığı birbirine kattı KURBANLIK KOYUN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın