Kesime bir gün kala firar etti! 4 saatlik kovalamaca suda bitti

Sivas’ın Divriği ilçesinde kesime 4 gün kala mezbahaneden kaçan kurbanlık tosun ortalığı birbirine kattı, 4 saatlik bir kovalamacının ardından yakalanarak tekrar mezbahaneye götürüldü.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Süleyman Polat ve ortaklarına ait kurbanlık tosun, yarın kurban edilmek üzere mezbahanede bekletilirken ipini kopartıp kaçtı. Dört saatlik bir kovalamacanın ardından düştüğü nehirde, balçık zemine saplandı. Zabıta tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen tosun, iş makinesi yardımıyla kamyona yüklenerek tekrar, kesimi beklemek üzere mezbahaneye götürüldü.