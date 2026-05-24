Çekmeköy’de feci kaza! Bariyerlere çarpan tır alev aldı, şoför son anda kurtuldu
İstanbul Çekmeköy’de sabah saatlerinde feci bir keza yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan canlı hayvan nakil tırı alev aldı. Tır şoförü ile yolcu araçtan son anda çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan canlı hayvan nakil tırı alevlere teslim oldu. Kaza, saat 05.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantısında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan 22 ADU 290 plakalı canlı hayvan nakil tırı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
BARİYERLERİ SÖKEREK SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen tır bariyerleri yerinden sökerken, araç kısa sürede yanmaya başladı. Tır şoförü ve araçta bulunan yolcu alevler büyümeden önce kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekipleri hafif yaralanan tır şoförüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangının ardından tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, tırın kurbanlık hayvan taşıdığı, kazadan kısa süre önce hayvanları satış alanına bıraktığı ve dönüş yolunda olduğu öğrenildi.