Çekmeköy’de feci kaza! Bariyerlere çarpan tır alev aldı, şoför son anda kurtuldu

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan canlı hayvan nakil tırı alevlere teslim oldu. Kaza, saat 05.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantısında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan 22 ADU 290 plakalı canlı hayvan nakil tırı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

BARİYERLERİ SÖKEREK SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen tır bariyerleri yerinden sökerken, araç kısa sürede yanmaya başladı. Tır şoförü ve araçta bulunan yolcu alevler büyümeden önce kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.