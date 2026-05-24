Aydın'da bayram öncesi skandal! Tarihi geçmiş ürünleri yeniden bastılar: Ketçaptan konserveye binlerce ürün var

Operasyonda 1 adet üretim kodlama makinesi ile 2 adet kodlama aparatı, 394 adet etiket, 5 adet aseton, 2 adet sprey boya, 2 adet zımparalı eldiven ve 5 adet zımpara ele geçirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Söke ilçesi Gölbent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Aramalarda ayrıca 3 bin 124 adet son kullanma tarihi geçmiş mısır ve fasulye konservesi, 294 adet üzerine yeni son kullanma tarihi basılmış konserve, 173 adet tarihi silinmiş konserve ile 40 adet 2 bin 620 gramlık tarihi geçmiş ve silinmiş konserve bulundu.

Bunun yanı sıra 114 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ketçap, 120 adet turşu, 461 adet krema, 239 adet krema ve 400 adet sos ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olarak belirlenen ürünlere el konulurken, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.