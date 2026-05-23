İstanbul'da hafta sonuna Etnospor damgası!
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açan 8. Etnospor Kültür Festivali, üçüncü gününde de geleneksel sporları, kültürel mirası ve aile etkinliklerini aynı atmosferde buluşturdu. Festival alanında gün boyunca atlı spor gösterilerinden güreş müsabakalarına, çocuk atölyelerinden kültür çadırlarına, sahne performanslarından ikram alanlarına kadar geniş bir program ziyaretçilerle buluştu. Hafta sonunun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi gören festivalde, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler gün boyu devam ederken akşam programında dünyaca tanınan sanatçı Dimash sahne alacak.
KÖKBÖRÜ, ATLI CİRİT VE TENGE ILU NEFES KESTİ
Festivalin cumartesi programında atlı spor gösterileri günün en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Atlı Cirit gösterisiyle başlayan etkinliklerde Audaryspak/Atlı Güreş, Tenge Ilu, Kökbörü, Kuşbegilik ve Tazy Dogs Shows gibi geleneksel sporlar ziyaretçilerden ilgi gördü. Günün ilerleyen saatlerinde atlı okçuluk, akrobasi ve savaş sanatları gösterileri de izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.
Atlı sporlar sahasında sergilenen gösteriler, Türk dünyasının ve farklı coğrafyaların kadim spor geleneklerini festival atmosferine taşıdı. Atatürk Üniversitesi Atlı Cirit ekibinin gösterisi de programda yer alarak geleneksel spor kültürünün genç kuşaklara aktarılmasına katkı sundu.
FARKLI COĞRAFYALARIN GÜREŞ GELENEKLERİ AYNI SAHADA BULUŞTU
Festival kapsamında güreş alanları da gün boyunca hareketli anlara sahne oldu. Yağlı Güreş Sahası'nda Kapışmalı Aba Güreşi, Karakucak Güreşi, Aşırtmalı Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi, Sülipats, Ripka ve Lapta gibi farklı geleneksel güreş türleri izleyiciyle buluştu.
Uluslararası ve Geleneksel Güreş Sahası'nda ise Pagliacci, Zorkhana, Italian Walking Stick Fencing, Galkynysh Jigit Group, Qurash, Alysh, Chidaoba ve Lucta Italica gösterileri gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden gelen ekiplerin performansları, festivalin kültürlerarası buluşma yönünü öne çıkardı.