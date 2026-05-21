İstanbul’u sağanak vurdu: Maltepe’de tüneli su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış özellikle Anadolu Yakası’nda hayatı olumsuz etkiledi. Maltepe’deki Altıntepe Tüneli’nde su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da dün başlayan yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

TÜNELİ SU BASTI, SÜRÜCÜLER ZORLUK ÇEKTİ

Maltepe'de bulunan Altıntepe Tüneli'nde yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Tünel içerisinde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı araçlar suyla kaplanan yolda kontrollü şekilde ilerlemeye çalışırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Sürücülerin tünelden geçiş sırasında hızlarını düşürdüğü görüldü.

METEOROLOJİ UYARDI: "YAĞIŞLAR DEVAM EDEBİLİR"

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar da günlük yaşamda güçlük yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün içerisinde aralıklarla devam edebileceği uyarısında bulundu.

