İBB iştirak şirketi operasyonunda gelişme: Gözaltına alınan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek gerçekleştirilen operasyonda yeni gelişme yaşandı.

18 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma doğrultusunda, 58 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde 18 Mayıs Pazartesi günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 57 kişi yakalanarak gözaltına alındı, 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürdüğü belirtildi.

60 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sabah saatlerinde Bayrampala Devlet Hastanesi'ne güvenlik önlemleri altında getirilen 60 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.