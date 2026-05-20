İBB’de ihale skandalına bir yenisi daha eklendi: Şartnameler bile adrese teslim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İBB'de ihale skandalına bir yenisi daha eklendi: Şartnameler bile adrese teslim

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir ihale skandalı daha ortaya çıktı. İBB’nin gizli kalması gereken bilgileri firmalarla paylaştığı belirtildi. Ayrıca ihalelerdeki teknik şartnamelerin ihaleyi kazanan firma çalışanlarınca hazırlandığı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylara ulaşıldı.

15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda çarpıcı tespitlere yer verildi.

TEKNİK ŞARTNAMELERİ AYNI FİRMA HAZIRLAMIŞ

Sabah'tan Sema Demir'in haberinde belirtilen rapora göre, İBB'nin EKAP üzerinden gerçekleştirdiği 4 ayrı ihalenin teknik şartnamelerinin "İnform" adlı firma tarafından hazırlandığı ve ihalelerin yine aynı firmaya verildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, gizli kalması gereken ihale bilgilerinin firmalarla paylaşıldığı, teknik şartnamelerin ise "adrese teslim" şekilde düzenlenerek kurgusal ihale sistemi oluşturulduğu kaydedildi.

KANUNA AYKIRI İHALE VURGUSU

Raporda özellikle metrobüs güzergahları ve yol kaplama ihalelerine dikkat çekildi.

Teknik şartnamelerin idare tarafından hazırlanması gerekirken, ihaleyi kazanan firma çalışanlarınca hazırlanmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında Daire Başkanı Ayhan T., Şube Müdürü Murat E. ve Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Ç.'nin de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Müteahhit İsmail K. hakkında ise sağlık gerekçesiyle ev hapsi kararı verildi.

