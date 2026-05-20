İBB’de ihale skandalına bir yenisi daha eklendi: Şartnameler bile adrese teslim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylara ulaşıldı.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir ihale skandalı daha ortaya çıktı

TEKNİK ŞARTNAMELERİ AYNI FİRMA HAZIRLAMIŞ

Sabah'tan Sema Demir'in haberinde belirtilen rapora göre, İBB'nin EKAP üzerinden gerçekleştirdiği 4 ayrı ihalenin teknik şartnamelerinin "İnform" adlı firma tarafından hazırlandığı ve ihalelerin yine aynı firmaya verildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, gizli kalması gereken ihale bilgilerinin firmalarla paylaşıldığı, teknik şartnamelerin ise "adrese teslim" şekilde düzenlenerek kurgusal ihale sistemi oluşturulduğu kaydedildi.