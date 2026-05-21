Denizli'de 10 yıllık sır çözüldü: Cani eski eşten kan donduran itiraf
Denizli’nin Çivril ilçesinde 10 yıl önce kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan Begdeda dosyasında kritik gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla yeniden açılan faili meçhul dosya kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda eski eş Turgay Bekdeda gözaltına alındı. Bekdeda, genç kadını öldürdüğünü itiraf etti ancak cesede henüz ulaşılamadı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde 10 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan Begdeda cinayetinde sır perdesi aralandı. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla raftan indirilen faili meçhul dosyası kapsamında düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan eski eş Turgay Bekdeda, işlediği korkunç cinayeti itiraf ederek her şeyi anlattı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, 10 yıllık sırrın nasıl çözüldüğünü olay yerinden aktardı.
FAİLİ MEÇHUL DOSYALARI TEK TEK İNCELENİYOR
Adalet Bakanlığı'nın "faili meçhul" cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik kararlı adımları, yıllardır çözülemeyen düğümleri bir bir çözüyor. Denizli'deki gelişmeleri yerinde takip eden A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Adalet Bakanlığı, tozlu raflardaki faili meçhul dosyaların indirilmesi için bir talimat yayınlamıştı. İşte artık tek tek o dosyalar, faili meçhul cinayetlerin dosyaları raflardan indiriliyor. O dosyalardan bir tanesi de Denizli'nin Çivril ilçesindeydi" ifadelerini kullanarak sürecin nasıl başladığını aktardı.
ŞAFAK VAKTİ DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDILAR
Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, 10 yıl önce bir anda kayıplara karışan genç kadının akıbeti belirlendi. 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla düğmeye basıldı. Ata Gündüz Kurşun, "Eski eşiyle birlikte toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Şafak vakti düzenlenen bu operasyonla birlikte Turgay isimli eski eş cinayeti itiraf etti" sözleriyle operasyonun detaylarını paylaştı.
KATİL ZANLISI YER GÖSTERDİ ANCAK CESEDE ULAŞILAMADI
Gözaltına alınan zanlı Turgay Bekdeda, emniyetteki ifadesinde 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ı darbederek öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü itiraf etti. Olay yerinde yapılan incelemelere ve arama çalışmalarına değinen Kurşun, "Eski eşi cinayeti itiraf etti, hatta yer gösterdi. Ancak o gösterilen yerde şu ana kadar genç kadına ait herhangi bir bulguya rastlanmadı" ifadeleriyle bölgedeki çalışmaların Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.