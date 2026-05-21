37 yaşındaki beyin cerrahından acı haber

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) görev yapan 37 yaşındaki beyin cerrahı, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş (37), Atakum ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Dr. Durmuş, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durmuş'un kanser tedavisi gördüğü, kalp rahatsızlığı bulunduğu ve zayıflama iğnesi kullandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

