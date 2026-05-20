Kurban Bayramı öncesi marketlerde fırsatçılık! Etiketlerde fahiş fiyat oyunu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala marketlerdeki fiyat artışları vatandaşı adeta isyan ettirdi. Bayram sofralarını hedef alan fırsatçılar, temel ihtiyaç ürünlerinden meyve ve sebzeye kadar her alanda etiketlerin fiyatlarını artırdı. Market raflarında etiketlerin her geçen gün değiştiği ortaya çıkarken, ATV Haber ekibi marketlerin nabzını tuttu ve zeytinyağından patatese, limondan peynire kadar pek çok üründe fahiş fiyat artışlarını Özel Dosya ile ele aldı.

Kurban Bayramı öncesi gıda fırsatçıları, market raflarındaki ürünlere fahiş fiyat uygularken vatandaşlar bu duruma isyan ediyor. ATV Haber'in özel haberinde; zeytinyağından patatese, limondan peynire kadar birçok temel üründe kısa sürede yaşanan dikkat çekici zamlar mercek altına alındı. Bayram sofralarını hedef alan fırsatçıların etiket oyunları cep yakarken, Ticaret Bakanlığı bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı. FIRSATÇILAR BAYRAM SOFRASINA DADANDI

RAFLARDA BAYRAM ÖNCESİ ETİKET OYUNU Kurban Bayramı yaklaşırken marketlerdeki fırsatçılık faaliyetleri yeniden gündeme geldi. Özellikle bazı marketlerde raflardaki ürünlerin fiyatlarının bayram öncesinde hızla yukarı çekilmesi, tüketiciyi mağdur ediyor. Meyve ve sebzeden temel gıda ürünlerine kadar pek çok kalemde etiketlerin adeta birer operasyon aracı olarak kullanıldığı görülüyor. Sahadaki durumu özetleyen bir vatandaş, "Etiketlerde tabii yükselme var. Genelde meyvelerde artmış" ifadelerini kullanarak piyasadaki hareketliliğe dikkat çekti.

ZEYTİNYAĞINDA YÜZDE 50'LİK DEHŞET ARTIŞI! Fırsatçıların hedefinde bu kez mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağı yer aldı. Yarım litrelik zeytinyağının fiyatı, bir ay gibi kısa bir sürede inanılmaz bir tırmanış gösterdi. Üzerinden sadece dört hafta geçmesine rağmen 200 lira olan yarım litrelik zeytinyağının fiyatı, 294 lira 95 kuruşa kadar yükseldi. Zeytinyağındaki bu yüzde 50'ye yakın zam oranı, bayram öncesi vatandaşın cebini yakan en büyük kalemlerden biri oldu.