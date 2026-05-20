CANLI YAYIN

Kurban Bayramı öncesi marketlerde fırsatçılık! Etiketlerde fahiş fiyat oyunu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kurban Bayramı öncesi marketlerde fırsatçılık! Etiketlerde fahiş fiyat oyunu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala marketlerdeki fiyat artışları vatandaşı adeta isyan ettirdi. Bayram sofralarını hedef alan fırsatçılar, temel ihtiyaç ürünlerinden meyve ve sebzeye kadar her alanda etiketlerin fiyatlarını artırdı. Market raflarında etiketlerin her geçen gün değiştiği ortaya çıkarken, ATV Haber ekibi marketlerin nabzını tuttu ve zeytinyağından patatese, limondan peynire kadar pek çok üründe fahiş fiyat artışlarını Özel Dosya ile ele aldı.

Kurban Bayramı öncesi gıda fırsatçıları, market raflarındaki ürünlere fahiş fiyat uygularken vatandaşlar bu duruma isyan ediyor. ATV Haber'in özel haberinde; zeytinyağından patatese, limondan peynire kadar birçok temel üründe kısa sürede yaşanan dikkat çekici zamlar mercek altına alındı. Bayram sofralarını hedef alan fırsatçıların etiket oyunları cep yakarken, Ticaret Bakanlığı bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

FIRSATÇILAR BAYRAM SOFRASINA DADANDI


RAFLARDA BAYRAM ÖNCESİ ETİKET OYUNU

Kurban Bayramı yaklaşırken marketlerdeki fırsatçılık faaliyetleri yeniden gündeme geldi. Özellikle bazı marketlerde raflardaki ürünlerin fiyatlarının bayram öncesinde hızla yukarı çekilmesi, tüketiciyi mağdur ediyor. Meyve ve sebzeden temel gıda ürünlerine kadar pek çok kalemde etiketlerin adeta birer operasyon aracı olarak kullanıldığı görülüyor. Sahadaki durumu özetleyen bir vatandaş, "Etiketlerde tabii yükselme var. Genelde meyvelerde artmış" ifadelerini kullanarak piyasadaki hareketliliğe dikkat çekti.

Kurban Bayramı öncesi marketlerde fırsatçılık! Etiketlerde fahiş fiyat oyunu - 1

ZEYTİNYAĞINDA YÜZDE 50'LİK DEHŞET ARTIŞI!

Fırsatçıların hedefinde bu kez mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağı yer aldı. Yarım litrelik zeytinyağının fiyatı, bir ay gibi kısa bir sürede inanılmaz bir tırmanış gösterdi. Üzerinden sadece dört hafta geçmesine rağmen 200 lira olan yarım litrelik zeytinyağının fiyatı, 294 lira 95 kuruşa kadar yükseldi. Zeytinyağındaki bu yüzde 50'ye yakın zam oranı, bayram öncesi vatandaşın cebini yakan en büyük kalemlerden biri oldu.

Kurban Bayramı öncesi marketlerde fırsatçılık! Etiketlerde fahiş fiyat oyunu - 2

PATATES VE SEBZEDE 8 GÜNDE DEV ZAM!

Marketlerdeki fiyat dehşeti sebze reyonlarında da tüm hızıyla sürüyor. 11 Mayıs tarihinde kilosu 74 lira 95 kuruş olan patatesin fiyatı, sadece 8 gün içerisinde 19 Mayıs tarihine gelindiğinde 94 lira 50 kuruşa fırladı. Patateste yaşanan bu yüzde 26'lık artış, temel gıdaya erişimi zorlaştırırken, benzer bir tablo biber fiyatlarında da görüldü. 11 Mayıs'ta 69 lira 95 kuruştan satılan köy biberi, kısa süre içinde 73 lira 50 kuruşa yükselerek zamlı ürünler listesindeki yerini aldı. Piyasayı yakından takip eden bir tüketici, "Fırsatçılık her yerde var sonuçta" şeklinde konuşarak yaşananlara tepki gösterdi.

Kurban Bayramı öncesi marketlerde fırsatçılık! Etiketlerde fahiş fiyat oyunu - 3

LİMON VE PEYNİR EL YAKIYOR: ETİKETLER DURMAK BİLMİYOR!

Mutfakların bir diğer temel ürünü olan limonda yaşandı. 13 Mayıs'ta kilosu 119 lira 95 kuruş olan limonun fiyatı, yalnızca 6 gün içerisinde 136 lira 50 kuruşa yükseldi. Sadece bir haftada yüzde 13 zamlanan limonun yanı sıra, süt ürünleri de zam yağmurundan nasibini aldı. Birkaç gün içinde 699 lira 90 kuruş olan bir peynir çeşidinin fiyatı 739 lira 90 kuruşa çıktı. Bir vatandaşın, "Unlu mamuller çok pahalandı, zeytin ve peynir türleri çok pahalandı" sözleri, mutfaktaki yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Kurban Bayramı öncesi marketlerde fırsatçılık! Etiketlerde fahiş fiyat oyunu - 4

KEFİR VE ŞEKERLİ MAMULLERDE ZAM OPERASYONU!

Bayram öncesi zam furyası süt ve şekerli ürünlerde de etkisini gösterdi. 250 mililitrelik bir kefirin fiyatı, birkaç gün içinde 49 lira 50 kuruştan 55 liraya yükselerek yüzde 10'un üzerinde bir artış kaydetti. Alışveriş yapan bir müşteri, "Çikolata aldık, kefir aldık. Son zamanlara kıyasla biraz daha pahalılık gözümüze çarptı" ifadelerini kullandı. Bir vatandaş "Zaten her bayram olan bir şey. Haksız yere fiyat arttıran marketlere bir işlem yapılsa keşke diyorum" sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi marketlerde fırsatçılık! Etiketlerde fahiş fiyat oyunu - 5

TİCARET BAKANLIĞI DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI

Vatandaşın sofrasına göz diken fırsatçılara karşı devlet, etiket oyununa yönelik mücadelesini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı ekipleri, bayram öncesi saha denetimlerini sıklaştırarak fahiş fiyat artışı yapan işletmelerin ensesine çöktü. Yalnızca 2024 yılı başından bu yana yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1.258 işletmeye toplamda 389 milyon 430 bin lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık yetkilileri, bayram öncesi denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını ve vatandaşı mağdur eden hiçbir girişime göz açtırılmayacağını kararlılıkla vurguladı. Sosyal medya ve ihbar hatları üzerinden gelen şikayetler anında değerlendirilerek operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

Bayramda fahiş fiyatlara sıkı denetimBayramda fahiş fiyatlara sıkı denetim BAYRAMDA FAHİŞ FİYATLARA SIKI DENETİM
Bakanlıktan 389 milyon TL fahiş fiyat cezasıBakanlıktan 389 milyon TL fahiş fiyat cezası BAKANLIKTAN 389 MİLYON TL FAHİŞ FİYAT CEZASI

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın