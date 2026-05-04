Yok böyle şans! O arabayı gören bir daha baktı! Tokat'taki faciada mucize anı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tokat'ta etkili olan yoğun yağış sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. İstinat duvarının çökmesiyle bir araç yoldan düştü, bir otomobil ise asılı kaldı. Asılı kalan aracın görüntüsü dikkat çekerken A Haber olay yerini görüntüledi.

Tokat'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü. Kentte iki gündür etkili olan yağış sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü.

İstinat duvarının çökmesiyle bir araç yoldan düştü, bir otomobil ise asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridine aldı. AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Köklü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Polis ekipleri alanı güvenlik şeridine alırken AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 5 yıl önce yapılan istinat duvarının zayıflığı dikkat çekti.

"SABAHA KADAR EVİMİZE GİRMEDİK"

Sitede oturan Seyit Kalkan, "3 ay öncesinden bizim istinat duvarımızda bir hareketlilik başladı. Bu senenin aşırı derecede yağışlı geçmesinden kaynaklı istinat duvarına çatlamalar başladı. Gece yarısından itibaren yavaş yavaş yıkılmaya başladı. Gerekli önlemlerimizi aldık. Binanın etrafındaki araçları boşalttık. Sabaha kadar evlerimize girmedik" dedi.

TOKAT'TA SAĞANAK ULAŞIMI AKSATTI

Tokat'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları, beraberinde kayaları sürükleyerek yola düşürdü. Kaya ve balçık nedeniyle yolun Tokat-Sivas yönü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yoldaki taş ve kaya parçaları kaldırılarak ulaşım yeniden sağlandı.

TOKAT-NİKSAR KARA YOLUNDA SEL ETKİLİ OLDU

Tokat- Niksar kara yolu Yağmurlu mevkisinde ise dağdan gelen sel suları ulaşımın aksamasına neden oldu. Sel sularıyla birlikte yola sürüklenen balçık ve taşlar, yolun bir bölümünün kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

