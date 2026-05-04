Yok böyle şans! O arabayı gören bir daha baktı! Tokat'taki faciada mucize anı
Tokat'ta etkili olan yoğun yağış sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. İstinat duvarının çökmesiyle bir araç yoldan düştü, bir otomobil ise asılı kaldı. Asılı kalan aracın görüntüsü dikkat çekerken A Haber olay yerini görüntüledi.
İstinat duvarının çökmesiyle bir araç yoldan düştü, bir otomobil ise asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridine aldı. AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Köklü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yaklaşık 5 yıl önce yapılan istinat duvarının zayıflığı dikkat çekti.
"SABAHA KADAR EVİMİZE GİRMEDİK"
Sitede oturan Seyit Kalkan, "3 ay öncesinden bizim istinat duvarımızda bir hareketlilik başladı. Bu senenin aşırı derecede yağışlı geçmesinden kaynaklı istinat duvarına çatlamalar başladı. Gece yarısından itibaren yavaş yavaş yıkılmaya başladı. Gerekli önlemlerimizi aldık. Binanın etrafındaki araçları boşalttık. Sabaha kadar evlerimize girmedik" dedi.