1,2 tonluk “Paşa” 650 bin liraya alıcı buldu: Çok haşin, kontrol edilmesi oldukça zor

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir çiftlikte yetiştirilen 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli kurbanlık dana, Kurban Bayramı öncesi dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 2,5 yıldır özel olarak bakılan dev kurbanlık, Trabzonlu hayırsever bir iş insanı tarafından 650 bin liraya satın alındı.

"PAŞA'MIZI 650 BİN LİRAYA SATTIK"

1998 yılından bu yana kasaplık yaptıklarını belirten Yalçın Yangın, son yıllarda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla da ilgilendiklerini ifade etti.

Sincan Yenikent Çoğlu Mahallesi'ndeki çiftliklerinde hizmet verdiklerini belirten Yangın, "Çiftliğimizde 4 bin küçükbaş ve 80 büyükbaş hayvan bulunuyor. Büyükbaş hayvanlarımız ortalama 650 ile 800 kilogram arasında geliyor. Ancak bir de göz bebeğimiz gibi baktığımız Paşa'mız var. Yaklaşık 2,5 yıldır özenle beslediğimiz Paşa şu an 1 ton 200 kilogram ağırlığında" dedi.

Yangın, "Paşa'mızı Trabzonlu hayırsever bir iş insanı 650 bin lira karşılığında satın aldı. Kurban Bayramı'nda keserek tüm etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK HAŞİN VE ZOR KONTROL EDİLEN BİR HAYVAN"

Paşa'nın Akbaş cinsi olduğunu belirten Yangın, dev kurbanlığın özel yemlerle beslendiğini ve iki çoban tarafından bakıldığını söyledi.

Yangın, "Paşa'mız 2,5 yaşında Akbaş cinsi bir dana. Doğal yemlerle besleniyor. Çok yaramaz ve haşin bir hayvan, zaman zaman zincir kırıyor. Cüssesi nedeniyle kontrol edilmesi de oldukça zor. Kurban Bayramı'na kadar bakımını aynı özenle sürdüreceğiz" diye konuştu.

Dev kurbanlığın vatandaşların da yoğun ilgisini çektiğini belirten Yangın, "Paşa'nın büyüklüğünü görenler fotoğraf çektirmek istiyor. Bu ilgi bizi mutlu ediyor" dedi.