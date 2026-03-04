2. Minguzzi vakası Hakan Çakır cinayetine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

İkinci Minguzzi vakası olarak bilinen Hakan Çakır cinayeti davasının 2. duruşması bugün görüldü. 2'si suça sürüklenen çocuk, 8 sanığın yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Hakan Çakır'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar hakkında iddianamede talep edilen cezalar doğrultusunda mahkumiyet isterken, Çakır ailesinden 3 kişi, hakkında 'Basit yaralama' suçundan beraat talep etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davanın 2. duruşması bugün görüldü. Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

Sanıklar Cemal Zeynal (Fotoğrafta sağda) ve Ahmet Emir Zeynal (Fotoğrafta solda). Fotoğraf: DHA DURUŞMA BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ Suça sürüklenen çocukların da yargılandığı dosya kapsamında duruşma, kapalı olarak yapıldı. Bu nedenle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z., tutuksuz sanık Umut Kılınç, aynı dosyada sanık olarak yer alan maktul Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve akrabası Eyyüp Demir ile taraf avukatları katıldı.