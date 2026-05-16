Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! O anlar kamerada
Avcılar’da trafikte yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre bir sürücü, tartıştığı aracın önünü keserek otomobili yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, tarafları araya giren başka bir sürücü ayırdı.
İddiaya göre, dün Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan F.D. ile bir başka sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından şahıs, F.D.'nin önünü kesti ve aracından inerek otomobili yumrukladı. Yaşanan o anları F.D. cep telefonu ile kayda aldı. Bir başka araç sürücüsünün araya girmesinin ardından sürücüler olay yerinden uzaklaştı.