Arnavutköy'de aile içi husumet kanlı bitti: Tartıştığı kuzenini başından vurdu
İstanbul Arnavutköy’de aile içinde yaşanan husumet silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi başından vurularak ağır yaralanırken, olayla ilgili yaralının kuzeni ile eniştesi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 2 adet silah ele geçirildi.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, Arnavutköy'e bağlı İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aile içerisinde bulunan husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.K. isimli şahıs başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KUZENİ VE ENİŞTESİ GÖZALTINA ALINDI
Silah kullandığı değerlendirilen şüphelilerin M.K.'nin kuzeni olduğu öğrenilen Ç.K. ile eniştesi Ü.S. olduğu belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ç.K. ve Ü.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
OLAYDA 2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üzerinde 2 adet silah ele geçirildiği öğrenildi.
Öte yandan M.K.'nin hangi silahla vurulduğunun yapılacak kriminal incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.