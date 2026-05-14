Arnavutköy'de aile içi husumet kanlı bitti: Tartıştığı kuzenini başından vurdu

İstanbul Arnavutköy’de aile içinde yaşanan husumet silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi başından vurularak ağır yaralanırken, olayla ilgili yaralının kuzeni ile eniştesi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 2 adet silah ele geçirildi.