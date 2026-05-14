Takıntılı koca eşinin ve kızının kabusu oldu! Dehşetin mesajı: "Sizin canınızı alırım"

Konya'da bir kadın akademisyen ve kızı, boşanma aşamasında oldukları inşaat mühendisi kocanın ölüm tehditleriyle kabusu yaşıyor. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa A., 16 yaşındaki kızının okulunu sevgilisiyle birlikte basarak, "Seni öldüreceğim" naraları attı.

Konya'da yaşayan inşaat mühendisi Mustafa A. (43) ile akademiysen Ayşe A.'nın (40) 17 yıllık evliliklerinde 3 çocukları dünyaya geldi. Ancak aralarında şiddetli geçimsizlik başlayınca, boşanmaya karar verdiler.

İddiaya göre Mustafa A. boşanma davaları sürürken, ayrı yaşadığı eşi ve 16 yaşındaki lise öğrencisi kızını telefonla tehdit etmeye başladı.

Bir ay önce savcılığa başvuran Ayşe A., eşinin kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu yönünde şikâyette bulundu. Ancak takipsizlik kararı verildi.

KIZININ OKULUNA GİTTİ

Sabah'ın haberine göre Eşinin tehditlerinden bıkan Ayşe A., bu kez uzaklaştırma talebinde bulununca, 5 Mayıs'ta Aile Mahkemesi kararıyla Mustafa A. hakkında 3 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına karar verildi.

Ancak tehditlerini sürdüren Mustafa A. son olarak 16 yaşındaki kızı A.N.A.'ya, 'O okul başına yıkılır' mesajı attı. Ardından da yanında sevgilisiyle birlikte okulunu bastı.

Bir odaya saklanan genç kızı öğretmenleri koruma altına alınca, Ayşe A.'yı arayan Mustafa A. hakaretlerde bulundu. Anne ve kızı, Mustafa A. ve sevgilisi Medine Ç.'den şikâyetçi oldu.

ÖLDÜRECEĞİM DİYE BAĞIRIYORDU

Ayşe A. ifadesinde, "Kızımı okula almaya giderken amcam arayıp, 'Mustafa beni aradı, seni öldüreceğini söyledi, dikkat et' dedi. Ardından kızım arayıp babasının sevgilisi ile birlikte okula geldiğini söyledi.

Ben de müdürün yanına gitmesini söyleyip KADES'e bastım. Sonra Mustafa arayıp, 'Çabuk buraya gel, sana göstereceğim' dedi. Sonra sevgilisi arayıp hakaret etti. Kızıma zarar vermek için okula gelmişlerdi.

Olaydan bir gün önce de Mustafa annemi arayıp, 'Ayşe'yi öldüreceğim. Hem çocuk katili hem eş katili olacağım' tehditlerinde bulunmuş" dedi. A.N.A. ise "Babam ve sevgilisinin geldiğini öğrenince korkudan odadan çıkamadım. Babamın, 'Oradan çıksın öldüreceğim' dediğini duydum. Öfkeyle bağırıyordu. Başka öğrenciler de korkudan çığlık atıyorlardı" dedi. Ayşe A. ve kızı, Mustafa A'nın tehdit mesajlarını emniyete teslim etti.

Mesajların birinde Mustafa A.'nın 'Sizin canınızı alırım' ifadesini kullandığı görüldü. Tedbir kararını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından işlem yapılan Mustafa A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

