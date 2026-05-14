Takıntılı koca eşinin ve kızının kabusu oldu! Dehşetin mesajı: "Sizin canınızı alırım"
Konya'da bir kadın akademisyen ve kızı, boşanma aşamasında oldukları inşaat mühendisi kocanın ölüm tehditleriyle kabusu yaşıyor. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa A., 16 yaşındaki kızının okulunu sevgilisiyle birlikte basarak, "Seni öldüreceğim" naraları attı.
Konya'da yaşayan inşaat mühendisi Mustafa A. (43) ile akademiysen Ayşe A.'nın (40) 17 yıllık evliliklerinde 3 çocukları dünyaya geldi. Ancak aralarında şiddetli geçimsizlik başlayınca, boşanmaya karar verdiler.
İddiaya göre Mustafa A. boşanma davaları sürürken, ayrı yaşadığı eşi ve 16 yaşındaki lise öğrencisi kızını telefonla tehdit etmeye başladı.
Bir ay önce savcılığa başvuran Ayşe A., eşinin kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu yönünde şikâyette bulundu. Ancak takipsizlik kararı verildi.
KIZININ OKULUNA GİTTİ
Sabah'ın haberine göre Eşinin tehditlerinden bıkan Ayşe A., bu kez uzaklaştırma talebinde bulununca, 5 Mayıs'ta Aile Mahkemesi kararıyla Mustafa A. hakkında 3 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına karar verildi.
Ancak tehditlerini sürdüren Mustafa A. son olarak 16 yaşındaki kızı A.N.A.'ya, 'O okul başına yıkılır' mesajı attı. Ardından da yanında sevgilisiyle birlikte okulunu bastı.