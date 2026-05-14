Takıntılı koca eşinin ve kızının kabusu oldu! Dehşetin mesajı: "Sizin canınızı alırım"

Bir odaya saklanan genç kızı öğretmenleri koruma altına alınca, Ayşe A.'yı arayan Mustafa A. hakaretlerde bulundu. Anne ve kızı, Mustafa A. ve sevgilisi Medine Ç.'den şikâyetçi oldu.

ÖLDÜRECEĞİM DİYE BAĞIRIYORDU



Ayşe A. ifadesinde, "Kızımı okula almaya giderken amcam arayıp, 'Mustafa beni aradı, seni öldüreceğini söyledi, dikkat et' dedi. Ardından kızım arayıp babasının sevgilisi ile birlikte okula geldiğini söyledi.

Ben de müdürün yanına gitmesini söyleyip KADES'e bastım. Sonra Mustafa arayıp, 'Çabuk buraya gel, sana göstereceğim' dedi. Sonra sevgilisi arayıp hakaret etti. Kızıma zarar vermek için okula gelmişlerdi.

Olaydan bir gün önce de Mustafa annemi arayıp, 'Ayşe'yi öldüreceğim. Hem çocuk katili hem eş katili olacağım' tehditlerinde bulunmuş" dedi. A.N.A. ise "Babam ve sevgilisinin geldiğini öğrenince korkudan odadan çıkamadım. Babamın, 'Oradan çıksın öldüreceğim' dediğini duydum. Öfkeyle bağırıyordu. Başka öğrenciler de korkudan çığlık atıyorlardı" dedi. Ayşe A. ve kızı, Mustafa A'nın tehdit mesajlarını emniyete teslim etti.

Mesajların birinde Mustafa A.'nın 'Sizin canınızı alırım' ifadesini kullandığı görüldü. Tedbir kararını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından işlem yapılan Mustafa A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.