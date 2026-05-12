Tekirdağ’da akılalmaz olay! Eşiyle tartıştı, evi ateşe verip çatıdan atlayarak kaçtı

Olay, Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre M.M. isimli şahıs, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadı. Tartışmanın büyümesi sonrası evde yangın çıktığı ve şahsın olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Tekirdağ'da yaşanan aile kavgası korku dolu anlara sahne oldu. Çorlu ilçesinde eşiyle tartışan bir şahsın, sinir krizi geçirerek oturduğu evi ateşe verdiği öne sürüldü.

Evden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"EVİ ATEŞE VERİP ÇATIDAN ATLADI"

Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini, "Evden dumanlar çıkıyordu. Şahıs oturduğu evi yakmış, sonra çatıda gördük. Çatıdan arka duvarın üstünden atlayarak kaçtı. Biz de hemen itfaiyeyi aradık" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.