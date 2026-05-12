Şafak vakti dev operasyon: 5 ilde ‘Daltonlar’ çetesi çökertildi

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, kasten öldürmeye teşebbüs ve nitelikli yağma başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.