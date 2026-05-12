Şafak vakti dev operasyon: 5 ilde ‘Daltonlar’ çetesi çökertildi
Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, kasten öldürmeye teşebbüs ve nitelikli yağma başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Daltonlar' adlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Muğla başta olmak üzere Şanlıurfa, Antalya, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'Nitelikli yağma', 'Silahla mala zarar verme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.