Karadoruk köyünde bulunan bir ahırdaki görüntülerde, deprem anında hayvanların huzursuz şekilde hareket ettiği görüldü. Özellikle buzağıların kısa süreli panik yaşadığı dikkat çekti. Deprem sonrası bölgede herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

"BUZAĞILAR BİRAZ DAHA FAZLA PANİKLEMİŞTİ"

Ahır sahibi Şener Özdemir, yaşadıkları anı şu sözlerle anlattı:

"Dün akşam saatlerinde bir deprem oldu. Evde oturduğum esnada hayvanlardan sesler geldiğini fark ettik. İneklerimi kontrol etmek için ahıra gittim. Bir şey olmadığını gördükten sonra güvenlik kamerasına baktım. Depremden dolayı bir sıkıntımız olmadı. Buzağılar biraz daha fazla paniklemişti. Anneleri de alışkın olduğu için pek aldırış etmediler. Allah böyle depremleri bir daha yaşatmasın"