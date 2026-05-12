İnsanlar hissetmedi inekler panikledi! Sivas’taki 2.9’luk depremin ilginç anları kamerada!
Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar tarafından hissedilmezken bir ahırdaki ineklerin verdiği tepki dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hayvanların sarsıntı anında aniden huzursuzlandığı görüldü. Deprem nedeniyle bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem, insanlar tarafından hissedilmezken ahırdaki hayvanların davranışlarıyla dikkat çekti. 12 Mayıs 2026 Salı günü akşam saatlerinde yaşanan sarsıntı sırasında ineklerin aniden hareketlenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
İNSANLARIN HİSSETMEDİĞİ DEPREMİ İNEKLER HİSSETTİ
Karadoruk köyünde bulunan bir ahırdaki görüntülerde, deprem anında hayvanların huzursuz şekilde hareket ettiği görüldü. Özellikle buzağıların kısa süreli panik yaşadığı dikkat çekti. Deprem sonrası bölgede herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
DEPREM ANI KAMERAYA YANSIDI
Ahırın güvenlik kamerası kayıtlarında, sarsıntıyla birlikte hayvanların aynı anda tepki verdiği görüldü. İneklerin bir anda hareketlenmesi ve ses çıkarması, deprem öncesi hayvan davranışlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre deprem küçük çaplı olduğu için çevrede hissedilmedi. Ancak ahırdaki hayvanların sarsıntıya karşı duyarlılığı görüntülere yansıdı.
"BUZAĞILAR BİRAZ DAHA FAZLA PANİKLEMİŞTİ"
Ahır sahibi Şener Özdemir, yaşadıkları anı şu sözlerle anlattı:
"Dün akşam saatlerinde bir deprem oldu. Evde oturduğum esnada hayvanlardan sesler geldiğini fark ettik. İneklerimi kontrol etmek için ahıra gittim. Bir şey olmadığını gördükten sonra güvenlik kamerasına baktım. Depremden dolayı bir sıkıntımız olmadı. Buzağılar biraz daha fazla paniklemişti. Anneleri de alışkın olduğu için pek aldırış etmediler. Allah böyle depremleri bir daha yaşatmasın"
HAYVANLARIN DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ
Uzmanlar, bazı hayvanların düşük şiddetli sarsıntıları insanlardan önce ya da daha yoğun hissedebildiğine ilişkin çeşitli araştırmalar bulunduğunu belirtiyor. Sivas'taki görüntüler de deprem anında hayvanların verdiği refleksleri yeniden gündeme taşıdı.
Deprem sonrası bölgede olumsuz bir durum yaşanmazken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.