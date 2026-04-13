56 ilde DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı

56 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüte finansal destek sağlayan, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve haklarında aranma kaydı bulunan 525 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 56 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Örgüte finansal destek sağlayan ve

-Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten,

-Haklarında aranma kaydı bulunan şüpheliler yakalandı.

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.