Başakşehir’de büyük panik! Kolonya imalathanesi alev alev yandı

Başakşehir’de 2 katlı kolonya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kimyasal maddelerin otoparka akmasıyla büyüyen alevler sırasında patlamalar yaşandı, iş yerinin duvarları yıkıldı. Bir itfaiye eri yaralanırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İkitelli OSB Heskop Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı kolonya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kimyasal maddenin iş yerlerinin altında bulunan otoparka akmasıyla buraya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanırken, iş yerinin duvarlarının da yıkıldığı görüldü.