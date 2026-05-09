Arnavutköy’de fabrika yangını! Alevler çevredeki yapılara sıçradı
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. 8 Mayıs akşamı henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alevlerin hızla yayılması mahallede paniğe neden oldu.
Arnavutköy'de geceyi aydınlatan alevler gökyüzünü dumanla kapladı. Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki fabrikada başlayan yangın kısa sürede kontrolden çıkarak çevredeki yapılara sıçradı.
ALEVLER BİR ANDA HER YERİ SARDI
İlk belirlemelere göre fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine Arnavutköy başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesinin sürdüğü açıklandı.