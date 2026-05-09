Arnavutköy’de fabrika yangını! Alevler çevredeki yapılara sıçradı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. 8 Mayıs akşamı henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alevlerin hızla yayılması mahallede paniğe neden oldu.