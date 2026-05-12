35 ilde dev siber operasyon! Yasa dışı bahisçilere geçit yok: 5 bin 151 siteye engel
İstanbul merkezli 35 ili kapsayan dev operasyonda, yasa dışı sanal bahis ve kumar ağına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Siber polisinin titiz çalışmaları sonucunda 108 şüpheli gözaltına alınırken, suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 5 binden fazla banka hesabına erişim engeli getirildi. Operasyonun detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı.
Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 zanlı yakalandı, aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Ayrıca, yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5 bin internet sitesine erişim engeli getirildi.
SİBER POLİSİNDEN TİTİZ TAKİP
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı bağlantılı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi takibe aldı. Operasyonun detaylarını aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Özellikle yurt dışı bağlantılı uzantılardan internet erişimi olan sitelerin takibi sonucunda ve gelen ihbarlar değerlendirildikten sonra İstanbul'da siber polisinin takip ettiği bir operasyondan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı. 35 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüten 108 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
5 BİNDEN FAZLA HESABA BLOKE KONULDU
Operasyonun finansal ayağında ise devasa bir hacim ortaya çıkarıldı. Şebekeye ait binlerce hesabın dondurulduğunu belirten Ramazan Almaçayır, "5 binin üzerinde bu yasa dışı bahis ve yasa dışı sanal bahis ve kumar işleriyle ilgili olduğu tespit edilen hesaplara erişim engeli konuldu." sözleriyle mücadelenin boyutuna dikkat çekti.
Teknolojinin suçlular tarafından kötüye kullanımına da değinen Almaçayır, "Bu hesaplara erişim engeli konulsa da maalesef sosyal medya üzerinden, internet ortamında artık teknolojik gelişmelerle yeni bir hesap açılma olayı çok basit bir şekilde çok kolay oluyor. Ancak açıldıkça da yapılan operasyonlarla kapatılıyor." diyerek emniyetin kararlı duruşunu vurguladı.