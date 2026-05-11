Dolandırıcıların hedefi cumhuriyet savcısı oldu! 850 bin TL kredi çektirip hesabını boşalttılar! İşte akılalmaz olayın detayları

İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G., kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Hesabında şüpheli işlem yapıldığı bahanesiyle paniğe sürüklenen savcı, önce hesabından çekilen 480 bin lirayı fark etti, ardından yönlendirmeyle çektiği kredi dahil toplam 850 bin TL kaybetti. Şüphelilerden biri tutuklandı.