Dolandırıcıların hedefi cumhuriyet savcısı oldu! 850 bin TL kredi çektirip hesabını boşalttılar! İşte akılalmaz olayın detayları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G., kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Hesabında şüpheli işlem yapıldığı bahanesiyle paniğe sürüklenen savcı, önce hesabından çekilen 480 bin lirayı fark etti, ardından yönlendirmeyle çektiği kredi dahil toplam 850 bin TL kaybetti. Şüphelilerden biri tutuklandı.

İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. (33), dijital dolandırıcıların hedefi oldu. 24 Nisan 2026 Perşembe günü mesai çıkışında telefonla aranan savcıya, hesabında şüpheli işlem bulunduğu söylendi. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, mobil bankacılık uygulamasına girerek hesabını kontrol etmesini istedi.

CUMHURİYET SAVCISI DOLANDIRICILIK AĞINA NASIL DÜŞTÜ?

Savcı H.G., hesabını kontrol ettiğinde 480 bin liralık para çıkışı olduğunu gördü. Şüpheli kişi, işlemin iptal edilebileceğini söyleyerek telefonu kapattıktan kısa süre sonra yeniden iletişime geçti.

DOLANDIRICILAR SAVCIYA KREDİ ÇEKTİRDİ

İddiaya göre ikinci görüşmede dolandırıcı, "ters işlem" yapılması gerektiğini belirterek savcıya 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Çekilen kredinin daha önce para gönderilen hesaba EFT yapılması istendi. Savcı H.G., yönlendirme doğrultusunda işlemi gerçekleştirdi.

EFT sonrasında durumdan şüphelenen H.G., mobil bankacılık hesabına erişemeyince bankayla iletişime geçti. Yapılan incelemede toplam zararın 850 bin TL olduğu ortaya çıktı. Savcı, olayın ardından şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada polis ekipleri Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı. Ramazan T. ile Ece D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcı H.G.'nin dolandırılan parasının savcılık çalışmasıyla kurtarıldığı ve maddi zararın giderildiği öğrenildi.

DİJİTAL DOLANDIRICILIK VAKALARINDA DİKKAT ÇEKEN YÖNTEM

Sabah'ın haberine göre; Uzmanlar, son dönemde banka görevlisi veya resmi kurum çalışanı gibi davranan kişilerin vatandaşları paniğe sürükleyerek para transferine yönlendirdiğine dikkat çekiyor. Yetkililer, telefonla arayarak hesap güvenliği bahanesiyle işlem yaptırmak isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Benzer dijital dolandırıcılık olaylarında vatandaşların resmi banka numaralarını doğrudan kendilerinin araması ve telefonda verilen yönlendirmelerle kredi ya da EFT işlemi yapmaması öneriliyor.

İstanbul'daki dolandırıcılık soruşturmasında bir şüpheli tutuklanırken, olay dijital dolandırıcılık yöntemlerinin ulaştığı boyutu bir kez daha gündeme taşıdı. Soruşturmanın, para transfer zinciri ve bağlantılı kişiler üzerinden genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

