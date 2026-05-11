Dolandırıcıların hedefi cumhuriyet savcısı oldu! 850 bin TL kredi çektirip hesabını boşalttılar! İşte akılalmaz olayın detayları
İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G., kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Hesabında şüpheli işlem yapıldığı bahanesiyle paniğe sürüklenen savcı, önce hesabından çekilen 480 bin lirayı fark etti, ardından yönlendirmeyle çektiği kredi dahil toplam 850 bin TL kaybetti. Şüphelilerden biri tutuklandı.
İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. (33), dijital dolandırıcıların hedefi oldu. 24 Nisan 2026 Perşembe günü mesai çıkışında telefonla aranan savcıya, hesabında şüpheli işlem bulunduğu söylendi. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, mobil bankacılık uygulamasına girerek hesabını kontrol etmesini istedi.
CUMHURİYET SAVCISI DOLANDIRICILIK AĞINA NASIL DÜŞTÜ?
Savcı H.G., hesabını kontrol ettiğinde 480 bin liralık para çıkışı olduğunu gördü. Şüpheli kişi, işlemin iptal edilebileceğini söyleyerek telefonu kapattıktan kısa süre sonra yeniden iletişime geçti.
DOLANDIRICILAR SAVCIYA KREDİ ÇEKTİRDİ
İddiaya göre ikinci görüşmede dolandırıcı, "ters işlem" yapılması gerektiğini belirterek savcıya 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Çekilen kredinin daha önce para gönderilen hesaba EFT yapılması istendi. Savcı H.G., yönlendirme doğrultusunda işlemi gerçekleştirdi.