Boşandıktan 4 gün sonra öldürülmüştü! Bahriye Kalaycı cinayetinde yeni olay
Konya’da eski eşi Fatih Uluşan tarafından öldürülen Bahriye Kalaycı’nın babası Ahmet Kalaycı, kızının katilinin eniştesi Mükremin Armutcu ile yaşadığı tartışma sonrası bıçakla yaralama suçlamasıyla gözaltına alındı. Kalaycı ifadesinde tehdit edildiğini öne sürerken, şikayetin geri çekilmesinin ardından tahliye edildi.
BAHRİYE KALAYCI 55 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
2 Kasım 2024'te Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşanan olayda Fatih Uluşan, 2023 yılında boşandığı Bahriye Kalaycı'yı aracıyla evinden aldı. Genç kadın daha sonra Uluşan'a ait tarlada 11'i öldürücü olmak üzere 55 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
Olayın ardından aynı bıçakla kendisine de zarar verdiği belirtilen Fatih Uluşan, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Mart tarihinde görülen karar duruşmasında Uluşan'a herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
TARTIŞMA İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ÇIKTI
Yeni olay ise 8 Mart günü yine İsmil Mahallesi'nde meydana geldi. Etli ekmek dükkanı işlettiği belirtilen Ahmet Kalaycı, kızının katili Fatih Uluşan'ın eniştesi Mükremin Armutcu ile iş yerinin önünde karşılaştı.
Eczaneye gittiği öğrenilen Armutcu ile Ahmet Kalaycı arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında Armutcu'nun bıçakla yaralandığı belirtildi.