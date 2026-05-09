Konya'da eski eşi Fatih Uluşan tarafından öldürülen Bahriye Kalaycı cinayetinin ardından aileler arasında yaşanan gerilim yeni bir olaya dönüştü. Bahriye Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı, kızının katil zanlısının eniştesi Mükremin Armutcu'yu çıkan tartışmada bıçakladı. Olay sonrası gözaltına alınan Kalaycı'nın daha sonra tahliye edildiği öğrenildi.

BAHRİYE KALAYCI 55 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

2 Kasım 2024'te Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşanan olayda Fatih Uluşan, 2023 yılında boşandığı Bahriye Kalaycı'yı aracıyla evinden aldı. Genç kadın daha sonra Uluşan'a ait tarlada 11'i öldürücü olmak üzere 55 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Olayın ardından aynı bıçakla kendisine de zarar verdiği belirtilen Fatih Uluşan, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Mart tarihinde görülen karar duruşmasında Uluşan'a herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.