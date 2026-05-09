Boşandıktan 4 gün sonra öldürülmüştü! Bahriye Kalaycı cinayetinde yeni olay

Konya’da eski eşi Fatih Uluşan tarafından öldürülen Bahriye Kalaycı’nın babası Ahmet Kalaycı, kızının katilinin eniştesi Mükremin Armutcu ile yaşadığı tartışma sonrası bıçakla yaralama suçlamasıyla gözaltına alındı. Kalaycı ifadesinde tehdit edildiğini öne sürerken, şikayetin geri çekilmesinin ardından tahliye edildi.

Konya'da eski eşi Fatih Uluşan tarafından öldürülen Bahriye Kalaycı cinayetinin ardından aileler arasında yaşanan gerilim yeni bir olaya dönüştü. Bahriye Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı, kızının katil zanlısının eniştesi Mükremin Armutcu'yu çıkan tartışmada bıçakladı. Olay sonrası gözaltına alınan Kalaycı'nın daha sonra tahliye edildiği öğrenildi.

BAHRİYE KALAYCI 55 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

2 Kasım 2024'te Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşanan olayda Fatih Uluşan, 2023 yılında boşandığı Bahriye Kalaycı'yı aracıyla evinden aldı. Genç kadın daha sonra Uluşan'a ait tarlada 11'i öldürücü olmak üzere 55 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Olayın ardından aynı bıçakla kendisine de zarar verdiği belirtilen Fatih Uluşan, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Mart tarihinde görülen karar duruşmasında Uluşan'a herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

TARTIŞMA İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ÇIKTI

Yeni olay ise 8 Mart günü yine İsmil Mahallesi'nde meydana geldi. Etli ekmek dükkanı işlettiği belirtilen Ahmet Kalaycı, kızının katili Fatih Uluşan'ın eniştesi Mükremin Armutcu ile iş yerinin önünde karşılaştı.

Eczaneye gittiği öğrenilen Armutcu ile Ahmet Kalaycı arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında Armutcu'nun bıçakla yaralandığı belirtildi.

AHMET KALAYCI TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Gözaltına alınan Ahmet Kalaycı ifadesinde tehdit edildiğini savundu. Kalaycı'nın ifadesinde, "Bana kızıma yaptıklarımızı sana da yapacağız dediler. Tartıştık, birbirimize küfür ettik, bıçağın farkında bile değildim" dediği öğrenildi.

Olay sonrası tutuklanan Ahmet Kalaycı'nın, Mükremin Armutcu'nun şikayetini geri çekmesinin ardından tahliye edildiği bildirildi.

Soruşturma süreci devam ediyor

Konya'da yaşanan olay sonrası taraflar arasındaki gerilimin yeniden yargı sürecine taşınabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

Bahriye Kalaycı cinayeti sonrası yaşanan yeni gelişme, kadın cinayetleri ve aileler arasındaki gerilim konularını yeniden gündeme taşıdı.

SSS

Bahriye Kalaycı nasıl öldürüldü?
Bahriye Kalaycı, eski eşi Fatih Uluşan tarafından Konya'nın Karatay ilçesinde götürüldüğü tarlada 55 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Fatih Uluşan hangi cezayı aldı?
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Uluşan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ahmet Kalaycı neden gözaltına alındı?
Ahmet Kalaycı, kızının katilinin eniştesi Mükremin Armutcu'yu bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ahmet Kalaycı tahliye edildi mi?
Evet. Yaralanan Mükremin Armutcu'nun şikayetini geri çekmesinin ardından Ahmet Kalaycı tahliye edildi.

